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台灣清真美食國際飄香 觀光局赴大馬全力促銷

中央社／吉隆坡27日專電
馬中互訪免簽，大馬旅遊業者認為，馬中互訪免簽對大馬人赴台旅遊影響不大，圖為東南亞交通樞扭的馬來西亞吉隆坡國際機場。（中央社）
馬中互訪免簽，大馬旅遊業者認為，馬中互訪免簽對大馬人赴台旅遊影響不大，圖為東南亞交通樞扭的馬來西亞吉隆坡國際機場。（中央社）

駐吉隆坡辦事處年底前將擴大宣傳台灣清真美食，並結合交通部觀光局旗下資源，在馬來西亞全力促銷赴台遊，除宣傳台灣濃厚的人文風情之外，更將台灣清真美食推廣給穆斯林朋友。

交通部觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼今天表示，民以食為天，台灣的清真美食應讓更多的穆斯林朋友知道，未來會在馬來西亞推出穆斯林旅遊推薦手冊，集合推廣台灣特色的清真美食。

另外，交通部觀光局駐吉隆坡辦事處也計畫邀請更多在馬來西亞社群具有高人氣的關鍵意見領袖（KOL）造訪台灣，把台灣的特色分享給穆斯林朋友。

對於馬來西亞自12月1日起，對中國、印度等國的遊客實施30天免簽證入境措施，馬來西亞旅遊業者黃岳倫（Steve Eng）指出，中國雖對大馬開放免簽，但並不會影響包括穆斯林在內的大馬人赴台旅遊意願，

他認為，去中國旅遊的馬來西亞遊客多偏向銀髮族，但台灣對年輕族群有更大吸引力，他們去台灣體驗的是濃濃的人文風情、美食體驗與文化底蘊，這是與中國截然不同的。

對於加強宣傳赴台遊部分，周士弼表示，駐吉隆坡辦事處將持續強化爭取華裔社群，也會在明年度結合台灣獨特的山海特色，辦理各種不同的特色的旅遊宣傳會，希望以更新的主題強化台灣觀光旅遊魅力。

他以目前持續推出的Taiwan the Lucky Land（遊台灣金福氣）為例，說明將搭配台灣優質旅遊住宿，為大馬華裔市場注入更大動能。

馬來西亞旅遊業者亞當（Adam Kamal）認為，台灣觀光有其特色，在清真認證這方面做得不錯，仍希望台灣有更多的業者再強化對清真食品認識，清楚了解清真食品製程、儲存和清潔的過程。

觀光 華裔 簽證

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