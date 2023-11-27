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侯康配民調暴衝 南投縣長提醒逆風要藍軍警惕

記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華。記者賴香珊／攝影

藍白破局後，鏡新聞今發布最新民調，民進黨賴蕭配支持度以30.5%居冠，國民黨侯康配以28.7%居次，民眾黨柯盈配以22.1%落居第三；南投縣長許淑華說，副手公布後，藍營士氣大振帶動民調。但她也提醒恐是蜜月期，要藍軍警惕並維持選舉熱度，並呼籲黨中央快提供侯友宜趙少康2人照片讓地方立委做看板。

根據鏡新聞最新民調，賴蕭配支持度30.5%、侯康配28.7%、柯盈配22.1%、尚未決定13.9%。鏡新聞更進一步指出，藍白破局，藍營支持者棄白回流，因此賴蕭配與侯康配差距僅1.8%，侯柯更出現交叉，侯康配以6.6%的差距超車柯盈配。

對此，南投縣長許淑華說，不少藍軍原本的不關心整個選舉，卻因期待藍白合，開始關心總統大選，但又從這個期待當中看到沒有辦法來合作，藍白合正式破局後，地方上起初非常擔憂，所幸最後公布副手是上上之選，藍軍氣勢大幅提升。

她說明，一般人選擇副手，大部分會以比較安定也不失分為原則，從來沒有像趙少康這樣雖擔任副手角色，不但可以引導議題、口條等各方面信手捻來，可謂是全方位，所以登記當天公布趙少康是侯友宜的副手後，藍軍氣勢大振也帶動民調。

從這幾天各方的民調當中顯示，（賴蕭配與侯康配）不管是0.1%或是2%，這都已經是在誤差範圍內，她覺得這代表是藍軍的甦醒，對於在剩下40幾天的選舉，就地方藍軍做最後的衝刺，絕對是有非常大的一個助益。

許淑華也提到，過去空戰議題上，多由民進黨主導，侯友宜長期以來則比較保守，理論上易出現一面倒的情勢。但現在加上趙少康，他最擅長就是領導空戰議題，未來可以看到趙少康幫忙分擔各種議題，分進合擊，這樣組合是讓支持者振奮的。

但她也要自家人時時警惕，他說，副手人選提出來後會有一段蜜月期，經過2、30天後，選民心情會平復，此時才能看出雙方真實差距，因此要不斷保持這樣的熱度，必須持續維持衝勁，別讓熱度冷下來，盡全力好好善用未來的40幾天。

畢竟以3個總統副手人選，趙少康目前在媒體上是最受關注，且在各方面能力最受期待，一個副手能達到如此的加分效果是非常不容易，所以藍軍要把握其氣勢發揮戰力，完成政黨輪替目標，並籲黨中央快提供2人照片讓地方立委做看板。

趙少康 民調 侯友宜

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