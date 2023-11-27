陳智菡嗆國民黨精心策畫大戲 目的是拖住柯文哲非整合

國民黨總統參選人侯友宜（左）、國民黨主席朱立倫（右）抵達君悅飯店後，因為久候鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲，看著手錶露出苦笑。記者林俊良／攝影

藍白陣營整合破局，民眾黨總統參選人柯文哲 競選辦公室發言人陳智菡今天說，藍白合是國民黨 精心策畫的一場戲，目的是拖住柯文哲，而不是真整合，國民黨總統參選人侯友宜 公然唸出簡訊內容，對柯文哲沒有半點善意，同時也失去人民的尊重。

陳智菡晚間在臉書表示，藍白合是國民黨精心策畫的一場戲，目的是拖住柯文哲，而不是真整合，當柯文哲接受藍白合為為可能選項的那一刻， 侯友宜與柯文哲開始被包裹討論，侯友宜的網路聲量、政論節目討論也跟著柯文哲的民調同步被拉抬。

陳智菡指出，為了實現2024年政黨輪替，柯文哲釋出整合的誠意，而這段時間柯團隊也盡量配合，但是在討論期間，國民黨不斷放話離間，把柯文哲團隊貼上主戰、主和派的標籤，甚至透過各種假訊息、騷擾戰齊發。

陳智菡質疑，柯文哲競選總幹事黃珊珊身為幕僚長，一定要做分析管控，難道明知柯文哲的承諾被曲解，讓3%變成讓6%，還要照單全收才叫主和派，「試問堅持侯友宜只能為正的國民黨高層，不斷叫囂設底線的發言人群，是主戰還主和？」

陳智菡直言，那天在君悅飯店，國民黨明顯是來踢館，之所以會有那場會面，最早是侯友宜主動邀請鴻海集團創辦人郭台銘做桶箍，促進在野整合，侯友宜還說不會帶其他人、讓三個人好好談，柯文哲同意之後，侯友宜又未置可否，郭台銘很不高興在臉書上公布對話始末，所以柯文哲才會傳訊息給侯友宜，為整合做最後努力。

陳智菡表示，侯友宜只念出部分簡訊，去頭去尾，其實若是有誠信誠意，當天坐下來談，面對一百多位媒體記者，先對流程應是基本而必要的，但是侯友宜跟國民黨主席朱立倫都不願意，一屁股坐在台上算計如何開撕柯文哲，當他們合意公然念出簡訊，對柯文哲已經沒有半點善意，也失去許多人民對他們最後的尊重。