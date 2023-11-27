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聯合報最新民調／區域、不分區立委 藍擴大領先

聯合報系民意調查中心／電話調查即時報導
立委選舉選情 資料來源／聯合報系民意調查中心
立委選舉選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

本報立委選情調查發現，國民黨在區域立委獲得3成的支持，高於民進黨的2成2；國民黨在不分區立委政黨票也以3成2支持度小勝民進黨7個百分點，民眾黨的不分區政黨票支持度維持1成5。

距離明年立委選舉只剩1個多月的時間，觀察區域立委選情現況，如果明天投票，目前有3成選民表示會投給國民黨的立委候選人，民進黨居次，獲得2成2選民青睞，台灣民眾黨則獲得9%的支持，其他政黨立委候選人的選票浮現不多，支持度合計不超過2%，2%會投給無黨籍候選人，3成5尚未決定區域立委支持人選。

和本報兩周前的調查相較，支持國民黨區域立委的比率由2成7上升至3成，增加3個百分點，領先民進黨的差距由4個百分點擴大到8個百分點。

不分區立委政黨票部分，根據本報11月上旬的調查，國民黨以2成9支持度和民進黨的2成7旗鼓相當，1成5青睞民眾黨。

政黨票 民眾黨維持15％

時隔兩周，在藍綠白3黨各自公布不分區立委名單後，國民黨的不分區政黨票所獲支持增加3個百分點，上升到3成2；民進黨支持度由2成7減少到2成5，1升1降，雙方差距擴大為7個百分點。

民眾黨的不分區政黨票支持度與兩周前相同，維持1成5；其他政黨支持度目前都低於5%的分配門檻，要爭取不分區立委席次仍有待努力。不過，仍有2成6選民未決定政黨票投票對象，未來流向值得關注。

不分區排頭 綠關注最低

調查也發現，不提示的前提下，有4成5選民能說出國民黨不分區第一名是前高雄市長韓國瑜，關注度最高；2成9選民知道民眾黨不分區領軍的是台北市前副市長黃珊珊；相對來說，民進黨不分區第一名得到的關注最低，僅2%知道是靖娟基金會執行長林月琴。

此外，對於總統和立法院多數黨所屬政黨，有3成8選民認為完全執政比較好，4成7覺得最好分屬不同政黨，1成6無意見。

其中，賴蕭配支持者有5成1希望同屬一個政黨，比率高於不同政黨的3成4；侯康配支持者對此意見分歧，傾向同一政黨和不同政黨者各占4成5；至於柯盈配支持者則有7成5傾向不同政黨，僅2成1認為同一政黨比較好。

國民黨 民進黨 投票

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