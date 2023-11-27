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台選票流向巨變？他驚人預言「2024結局」：差距非常小

聯合新聞網／ 即時報導
2024總統大選重回「三腳督」局面，由民進黨賴清德（左起）、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲角逐總統之位。圖／聯合報系資料照、記者曾原信／攝影
2024總統大選重回「三腳督」局面，由民進黨賴清德（左起）、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲角逐總統之位。圖／聯合報系資料照、記者曾原信／攝影

2024大選進入三腳督局面，由民進黨「賴蕭配」、國民黨「侯康配」、民眾黨「柯盈配」出線，「美麗島電子報」董事長吳子嘉26日表示，柯文哲的選票不會跑去侯友宜那邊，但是其中柯的藍票會大幅回流，藍綠的選票將出現「黃金交叉」，並指出「選到最後可能會是差距2％-3％內的輸贏」。

吳子嘉26日在網路節目「董事長開講」指出，柯文哲的選票不會投給侯友宜，但是柯文哲的「藍票」會大幅回流，估計下禮拜「賴蕭」跟「侯康」會出現黃金交叉，未來的情況將變成「4、4、2」，這種情況下，民進黨有優勢，吳子嘉認為柯文哲拿不到20％，但這20％很重要，賴清德和柯文哲會搶年輕票。

吳子嘉指出，賴清德未來有可能拿到43％-45％之間，柯文哲的情況可能會越來越壞，並直言「柯文哲不可能拿超過15％」，但是柯文哲有優點，「會犯錯」，他在犯錯的情況下，就有可能造成選情崩盤，至於中間的5％藍綠兩邊來搶，未來輸贏的比率大概在1至2個百分點。

吳子嘉對於政黨輪替國民黨的機會分析，他認為，國民黨目前情況不錯，最後的選情可能是差距2％-3％，但是拿不到年輕票是硬傷，短時間很難補救，所以大家要拚最後，黨員針對反貪腐和打弊案，要有奮力的一擊。

柯文哲 國民黨 賴清德

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