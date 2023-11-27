最新民調：賴蕭31%侯康29%柯盈21%…侯增9個百分點

總統大選支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心

總統選舉登記結束，確定由藍綠白三方爭霸。本報最新總統選情調查發現，賴蕭配與侯康配分獲三成一及二成九選民支持，在百分之九十五的信心水準下，雙方差距在抽樣誤差範圍內。柯盈配暫以二成一支持度殿後。

本報趨勢資料顯示，九月底未列計副手的三腳督個人支持度，當時賴清德 以三成支持度領先，柯文哲和侯友宜 旗鼓相當，分獲二成一及二成支持。

柯盈配 較獲年輕選民青睞

隨藍白合破局及郭台銘退選，三黨正副總統參選組合底定，民進黨由賴清德搭配蕭美琴，國民黨 推侯友宜搭配趙少康，民眾黨則是柯文哲搭配吳欣盈參選。

調查發現，國民黨推出侯友宜搭配趙少康後，支持率大幅回升。侯康配目前獲得二成九擁護，較九月底侯個人支持率大增九個百分點；賴蕭配獲得三成一選民支持，和九月底賴個人支持率差不多；柯盈配支持度二成一，也和九月底柯的個人支持率接近。另一方面，觀望選民由九月底的三成降至這次調查的二成。

分析發現，柯盈配較獲年輕選民青睞，四十歲以下選民，柯盈配以四成一支持度領先賴蕭的二成八及侯康的一成四；四十至五十九歲選民中，侯康配和賴蕭配不分軒輊，分獲三成四及三成二的支持；至於六十歲以上選民中侯康配略勝一籌，以三成九支持度超前賴蕭配七個百分點，柯盈配支持度不到一成。

與九月調查結果相比，侯康配有助拉抬四十歲以上選民的支持，對於卅歲以下年輕選民則無影響。

侯康配 北北基等區占優勢

從地區來看，侯康配在北北基和宜花東金馬地區較占優勢，分別以三成四及三成六支持度領先賴蕭五到十四個百分點，賴蕭配在雲嘉南和高屏澎地區則較獲青睞，分別以三成九及三成二支持度領先侯康配六到十七個百分點，至於桃竹苗和中彰投地區侯康配和賴蕭配旗鼓相當，支持度都在三成左右，柯盈配除了在桃竹苗地區獲得二成四支持外，在其他地區所獲支持都在二成上下。

賴蕭配 4成9看好能勝選

不過，調查也發現，藍白破局雖推高藍營聲勢，但有四成九選民看好賴蕭配能贏得明年總統大選，比率高於侯康配的二成及柯盈配的一成，二成二覺得勝負難料。分析顯示，即便侯康配支持選民也只有五成五看好侯康配勝出，三成覺得賴蕭配較有希望；柯盈配支持者看好柯盈配勝出的比率只有四成三，三成六覺得賴蕭配較有希望。