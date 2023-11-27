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4年前下戰帖..黃國昌今曝吳欣盈新光公主外 還有這一面

記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員李明賢主持的鄉民監察院網路節目，專訪民眾黨不分區參選人黃國昌、民進黨創黨元老許國泰，今天晚間播出。(圖／引用自李明賢臉書)
台北市議員李明賢主持的鄉民監察院網路節目，專訪民眾黨不分區參選人黃國昌、民進黨創黨元老許國泰，今天晚間播出。(圖／引用自李明賢臉書)

民眾黨台灣總統參選人柯文哲與民眾黨不分區立委吳欣盈搭檔出戰，民眾黨不分區立委參選人黃國昌四年前曾向吳欣盈發出金融改革辯論戰帖，黃今天被問及對吳任柯副手看法，黃國昌說，吳欣盈出生新光家庭是她背負的負擔，接下來民眾黨、柯文哲重要工作，是要讓大家看到吳欣盈在新光公主外，投入NGO公益、國際事務、關懷弱勢支持的一面。

2024選戰倒數，台北市議員李明賢主持的鄉民監察院網路節目，專訪黃國昌、民進黨創黨元老許國泰，今天播出。李明賢問黃國昌對吳欣盈的看法，黃說，目前民眾對於三位候選人副手，大家的確對吳欣盈認識比較少。

他認為，吳欣盈出生新光集團家庭，是她本來就要背負的負擔，接下來民眾黨、柯文哲非常重要的工作，就是讓大家看到吳欣盈在「新光小公主」這一個光環外，投入NGO、弱勢、銀髮族、國際關懷支持的一面。

黃國昌也稱吳欣盈今年七月在歐洲議會幫台灣發聲的表現，大家就會發現，吳欣盈不僅是新光小公主，吳在外交、弱勢關懷、女權推動上其實過去有很多累積。柯文哲、民眾黨也好，接下來選戰剩下時間不多，應該讓選民多認識吳欣盈能帶給大家的價值，能幫台灣在國際社會發光發熱、表現的地方。

民進黨創黨元老許國泰也聊到2024大選，他認為，最後一定會棄保，許也特別提到民眾黨總統參選人柯文哲，表示他希望柯文哲要將反貪腐大旗更勇敢一點。他認為，目前三組總統參選人中，柯文哲比較有智慧，但缺點是柯穩定性不夠，談判時變來變去，公開哭感覺沒有領導者的風格，現在選戰剩下一個多月，柯文哲應該要好好穩住局勢。

柯文哲 民進黨

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