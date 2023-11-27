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侯友宜：兩岸重啟交流不能拖 當選後立刻開放陸客

記者黃雅慧／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜27日出席由九大工商團體聯合舉辦「2023台灣經濟發展論壇—與國家未來領導人對談」活動，為首個出席活動的總統候選人。會中回應工商業界關切台海局勢、兩岸關係的問題。(記者黃雅慧／攝影)
國民黨總統候選人侯友宜27日出席由九大工商團體聯合舉辦「2023台灣經濟發展論壇—與國家未來領導人對談」活動，為首個出席活動的總統候選人。會中回應工商業界關切台海局勢、兩岸關係的問題。(記者黃雅慧／攝影)

國民黨台灣總統候選人侯友宜27日出席由九大工商團體聯合舉辦「2023台灣經濟發展論壇—與國家未來領導人對談」活動，談及外界最關注的台海地緣政治議題，他表態「反對台獨」，並提出在與中國交往上的「3D策略」：嚇阻（Deterrance）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）。但巧妙地避提「九二共識」，僅稱按照「中國民國憲法」裡的「共識」。

侯友宜解釋「3Ｄ」策略：在阻嚇上，要先跟對方表態「你打會讓你付出代價」；在對話方面，他承認要回到馬英九時代在兩岸間信任度不容易，現在要一步步拉回民進黨已偏離的維持現狀，用非官方式、宗教、教育文化等方面，讓兩岸專家學者能互訪，再如逐步恢復功能性的兩岸打擊犯罪、恢復境外陸生來台等，通過對話進一步增進理解，以做到降低風險。

至於要用什麼態度交流與交往？侯友宜進一步說，要跟中國在平等尊嚴下交往，堅守民主自由，堅守台灣制度，「一定讓對方信任」，要「反對台獨」。他在演講末段再度提及，「反對台獨、反對一國兩制，堅持民主自由價值」，按照「中國民國憲法」裡的「共識」，交流才可以成功。

侯友宜表示，假如他當選，會在兩岸立即釋放清楚訊息，面對中國採取開放政策，從對話交流中重啟互信度。他說如當選在520上任後，在兩岸對等尊嚴下，重啟對話交流，包括事務性交流，「馬上立即實施」。

侯友宜強調特別是觀光政策上，「不希望來的是戰機，希望來的是客機；不希望來的是危機，希望是商機」，他表示會立刻開放中國遊客，並歡迎中國境外生來台就讀，且有機會讓他們慢慢來台就業。

侯友宜強調台海問題、區域經濟貿易上，要採取積極、快速的反應能力，「不能再拖」，再拖失去台灣競爭力。他指出，目前台灣對中國依存度慢慢降低，雖然未來跟美國要有堅定關係，但不能放棄中國市場。「所以《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）對我們來說太重要」，並認為這部分美國會體諒台灣。

侯友宜現場對工商界提出他的時間表，他說未來當選總統，希望任期四年內能加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）；同時趕快啟動《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），並跟工商界做報告；同時在新南向政策下，考慮跟東協國家簽自由貿易協定（FTA）。

此前，國台辦多次強調九二共識是兩岸關係和平發展的政治基礎，是維護台海和平穩定的「定海神針」，陸方在「九二共識基礎」上保持良性互動。

侯友宜 馬英九 觀光

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