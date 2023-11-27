我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛蒙特州3巴勒斯坦學生遭槍擊 48歲嫌犯落網

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

拍攝「我願意投降解放軍」心戰影片 台10軍人遭違背忠誠起訴

記者蔣永佑／台北27日電
國軍驚傳陸軍航特部現役中校涉入共諜案，高檢署今起訴10名現役及退役官士兵。(記者劉學聖／攝影)
國軍驚傳陸軍航特部現役中校涉入共諜案，高檢署今起訴10名現役及退役官士兵。(記者劉學聖／攝影)

台灣國軍日前驚傳退役軍官發展共諜組織，吸收包括陸軍航空特戰指揮部601旅一名謝姓中校在內的官士兵共7人，收賄並交付職務上知悉的國防秘密；其中兩名陸姓、吳姓現役軍人，還拍下「我願意投降解放軍」的心戰影片交付中共，以換取報酬。台高檢今依違反國安法、貪汙治罪條例及陸海空軍刑法等罪將10人起訴。

據了解，全案為軍方部及國安單位收到檢舉後，進行反情報調查，初步掌握違法事證後，交由高檢署負責偵辦。

檢方調查，出身軍旅的商人謝秉成，與陳姓、蕭姓退役軍人共同發展共諜組織，利用昔日軍中人脈，利用昔日軍中人脈進行滲透，陸續吸收陸軍謝姓中校、何姓少校、康姓及洪姓上尉，外洩職務上接觸的軍方機密及文書，並收取工作費而收賄。

此外，陸姓、吳姓2基層士兵，竟在金錢誘惑下，接受謝男要求拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片；劉姓士兵明知非具有審閱權限的接密人員，不得刺探或收集軍事機密，仍竊取其任職單位保密櫃內的軍事機密文件。

檢察官斥責起訴10人，均為退役或現役軍人，領有國家俸祿，長期受到國家栽培、委以重任，理應知悉對國家忠誠是身為軍人最基本的義務，竟違背忠誠義務，違反保密規定，違背守土衛國職責，僅因個人利益薰心而出賣國家人民，令人痛心，其背叛行為應受法律最嚴厲的制裁。

其中，又被告陸、吳兩人拍攝「我願意投降解放軍」影片，更嚴重違反軍人忠誠義務，身為現役軍人竟向中共效忠，惡性至為重大，因此檢察官也向法院建請從重量刑。

解放軍 中共

上一則

柯文哲爆有人自稱美參議員助理找上他：當副手就給2億美元

下一則

嫌他開車技術差 她硬上駕駛座飆到時速175公里 害男子被吊照

延伸閱讀

前上尉淪共諜20年 收買軍官判坐牢12年半

前上尉淪共諜20年 收買軍官判坐牢12年半
趁士兵出操潛入寢室偷竊 陸軍少校參謀官慘遭汰除

趁士兵出操潛入寢室偷竊 陸軍少校參謀官慘遭汰除
鞏固海岸 金山啟動千億基礎建設

鞏固海岸 金山啟動千億基礎建設
美軍「黑鷹」直升機地中海訓練墜毀 5士兵喪生

美軍「黑鷹」直升機地中海訓練墜毀 5士兵喪生

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡