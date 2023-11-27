柯文哲爆有人自稱美參議員助理找上他：當副手就給2億美元

民眾黨總統參選人柯文哲。(本報資料照片)

民眾黨總統參選人柯文哲 今天表示，先前有人自稱是美國參議員 的助理，到民眾黨中央黨部打好關係，宣稱美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）要向他通話，這種所謂的熱心人士國際騙子一大堆，後來證實就是一個局。

柯文哲中午接受廣播節目「飛碟午餐」專訪，柯文哲首度公開有人假冒美國參議員助理行騙的內幕，他說，早在好幾個月前，有人自稱是美國阿拉斯加州參議員的助理，後來到民眾黨中央黨部談論過，聲稱羅森伯格要打電話給柯文哲，民眾黨後來到美國在台協會台北辦事處調查是怎麼回事，當然不一定是國民黨 發動，什麼國際騙子都有，證實這就是一個局。

柯文哲表示，這名人士只是先來打好關係，也許就是個國際騙子，這人沒有說是國民黨，當中還有開價，包括他當副總統參選人，就給1億美元，甚至還加碼到2億美元，這種熱心人士國際騙子一大堆，以後還是直其道而行，做什麼事情正常就好。

柯文哲說，在總統選舉登記前，各式各樣的掮客與騙法通通都有，台灣就是假新聞假消息一大堆，國民黨一定也有很多熱心人士，我們不可能讓台灣社會沒有假新聞，重點是這種假新聞假消息，我們要能夠去應付。

柯文哲指出，選舉到了，騙子掮客一大堆，在他登記參選前兩天，還有人自稱是聯合國專員，曾經擔任美國國會助理，宣稱美國方面希望藍白合，羅森伯格會打電話給他，經過民眾黨秘書長周台竹向美國在台協會台北辦事處政治組查證，發現是個騙子，民眾黨也因此跟美國在台協會建立聯絡的熱線。