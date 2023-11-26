侯友宜：不要臉的一定會死 柯文哲：心存善念不要在意

國民黨主席朱立倫（左）國民黨正副總統候選人侯友宜（中）趙少康（右）同台造勢。（記者劉學聖／攝影）

藍白陣營整合破局，國民黨 總統參選人侯友宜 26日說，「不怕死的人遇到那個不要臉的人，不要臉的一定會死」，疑似暗指民眾黨總統參選人柯文哲 。柯文哲受訪時表示，「心存善念，盡力而為，我們把每個人都當好人看待。」

侯友宜與國民黨副總統參選人趙少康展開輔選行程，26日同台為國民黨台北市立委參選人李彥秀助選，侯友宜致詞時表示，「不怕死的人遇到那個不要臉的人，不要臉的一定會死」，結果遭到外界質疑是暗指柯文哲。

民眾黨在劍潭青年活動中心舉辦「眾青開講」活動，柯文哲會前受訪時表示，活在這個世界上，不要太在意每一個人講的每一句話，「心存善念，盡力而為，我們把每一個人都當好人來看待」，當然還是要盡量。

國民黨大同士林立委參選人游淑慧則在臉書表示，侯市長來幫她助選，「他提到我很勇敢，敢到這個艱困選區來選……不怕死。」侯也聊到「當時我禮讓彥秀姊並徵詢他意見時的過程」，最後他講了一句「不怕死的人遇到不要臉的人！不要臉的一定死！」

游淑慧說，她在現場聽下來只感覺侯是在勉勵她「狹路相逢勇者勝」，她個人是覺得新聞解讀有點「竹篙湊菜刀（台語俗諺，意旨胡亂拼湊），真是樹欲靜而風不止」。