賴清德：台灣絕不走依賴中國的回頭路

民進黨正、副總統參選人賴清德及蕭美琴赴花蓮替立委參選人張美慧站台。記者王思慧／攝影

民進黨 正、副總統參選人賴清德 及蕭美琴今赴花蓮，為立委參選人張美慧競總成立站台。賴清德大讚蕭美琴，國際社會稱她是「台灣戰貓」溫柔且靈活，與「中國戰狼」的野蠻粗魯對比，一個是民主象徵、一個是極權代表，他強調絕不走依賴中國的回頭路。

賴清德表示，過去7年多來，在台總統蔡英文 領導下，國家走在正確路上，民主成就舉世矚目，經濟表現非常亮眼，不僅讓世界看見台灣，也讓世界上架台灣。明年1月13日總統選舉非常重要，會決定台灣是否堅持民主自由，還是要向專制勢力妥協，走回「一中」老路，這時候更需要帶領台灣持續走入國際、迎向未來的候選人。

賴清德提到，花蓮鄉親栽培、支持副手搭檔蕭美琴，國際社會說她是台灣戰貓，溫柔且靈活，與中國戰狼是粗魯、野蠻的對比，一個是民主象徵、一個是極權代表。

賴清德說，對的總統參選人必須搭配對的副總統，賴清德和蕭美琴是最強結合，有人把2人合照說是「美德贏台灣」，真正的美德是台灣人善良、堅強、承擔的美德，要發揮Made in Taiwan的精神，讓台灣再贏一次。

賴清德指出「賴蕭配」有3個重大意義。包括有堅定信念守護台灣主權，團結人民與世界民主陣營站在一起，維持自由民主生活。其次是帶領台灣穩健前進，2人都具備完整歷練，無論內政、外交都是最值得信賴的組合。最後是賴清德與蕭美琴代表「信賴台灣」的國家方向，有絕佳默契，有國家使命感，為了民主不怕困難，讓台灣持續壯大，絕不走依賴賴中國的回頭路。