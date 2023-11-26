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北市議員揭里長揪團赴中旅遊 人大常委接待疑介選

中央社台北26日電
民進黨台北市議員陳怡君在臉書爆料，質疑有里長私下揪團到中國旅遊，疑似是行紅色滲透之實。(圖／引用自陳怡君臉書)
民進黨台北市議員陳怡君在臉書爆料，質疑有里長私下揪團到中國旅遊，疑似是行紅色滲透之實。(圖／引用自陳怡君臉書)

民進黨籍台北市議員陳怡君今天指出，有北市里長私下揪里民組團到中國旅遊，還由中共人大常委親自接待，質疑中共介選把魔爪伸入基層里長，國安單位應高度戒備。

台北市政府民政局對此表示，相關旅遊參訪屬里長私人行程，但各區公所皆有掌握，且若有對價不相當，會請民眾檢舉，同時函請各區公所轉知提醒里長，赴中國地區旅遊，應遵守相關規定。

陳怡君今天發布新聞稿表示，近日接獲民眾陳情，指日前曾隨北市某里長到中國上海市旅遊，當時就心有存疑，不料這名里長10月又再次揪團，目的地是中國江蘇省無錫市，6天5夜只需象徵性自費新台幣1萬5000元(約489美元)。

新聞稿指出，行程內容包括「無錫區人大常委安排參訪太湖蚌珠生產工廠」，質疑中國介選將魔爪伸入基層里長。

陳怡君表示，這名里長揪團時都神神秘秘，而且只私下找志趣相投的里民，直批如此行為根本就是有組織性的以台灣里長為首，由中共人大常委接待的統戰行為，利用台灣里長將里民帶到中國接受中共「另類洗禮」。

陳怡君認為，中共面對2024年台灣總統選舉，從認知作戰到大外宣無所不用其極，如今更直接發動組織戰，透過滲透鄰里基層，「入島、入戶、入心」影響台灣選情，呼籲國安單位應高度戒備。

陳怡君說，面對總統大選，國安單位及相關部會都應上緊發條，屆時源源不斷的假消息、認知作戰、網路滲透等招式都將傾巢而出，不可不慎，如今中共一邊軍機繞台恐嚇圍阻、一邊笑臉迎人撒錢招待，全民都應建立安全意識，因應中共對介選的超前部署。

中共 民進黨

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