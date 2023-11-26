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藍白合破局戰犯是她？宋楚瑜：一群政客在搶位置

中央社基隆26日電
親民黨主席宋楚瑜（右2）26日在基隆市受訪時表示，國民黨、民進黨、民眾黨、親民黨，黨名都有「民」字，但有無把人民的事放在心中才是關鍵，不能黨名有「民」字，卻沒有把人民的心聲當一回事。（中央社）
親民黨主席宋楚瑜（右2）26日在基隆市受訪時表示，國民黨、民進黨、民眾黨、親民黨，黨名都有「民」字，但有無把人民的事放在心中才是關鍵，不能黨名有「民」字，卻沒有把人民的心聲當一回事。（中央社）

藍白合破局，有網友認為「戰犯」是親民黨主席宋楚瑜昔日子弟兵、民眾黨總統參選人柯文哲的競選總幹事黃珊珊。宋楚瑜今天說，（戰犯）只是一個人嗎，是一群政客在搶位置，搶不到就反對。

宋楚瑜中午前往基隆市與支持者餐敘，接受媒體聯訪說，藍白合破局「你認為只是一個人嗎，是一群政客大家在搶位置，搶不到的人就反對」，有沒有把人民的事放在心中，國民黨民進黨、民眾黨、親民黨，黨名都有「民」字，但有無把人民的事放在心中才是關鍵，不能黨名有「民」字，卻沒有把人民的心聲當一回事。

宋楚瑜說，親民黨的英文名稱是People First Party，始終將人民的事「放在黨的頭上、放在黨的心裡」，各黨總統參選人每天都說要把其他政黨下架，但有把人民上架嗎，「不要讓人民上吊啦」。

談到國民黨與民眾黨的副手人選，分別是中廣董事長趙少康及「新光集團公主」吳欣盈。宋楚瑜說，這要讓提名他們的政黨說明，不過，有人反覆強調要與財團劃清界線，結果講話好像不算話，還能夠相信執政後，能擺脫這些陰影嗎。

對於是否傾向支持哪一組總統參選人，宋楚瑜說，到目前為止還在觀察，親民黨沒有提出總統、副總統人選，能站在更高處觀察整體局面，至於親民黨是否可能被邊緣化，其實其他3個政黨總統參選人政見都在向親民黨靠攏，都在抄親民黨的政見。

民進黨籍基隆市議會議長童子瑋中午也出席這場餐敘，他表示，宋楚瑜曾擔任省長等職務，政治歷練非常豐富，在他競選議長時也大力支持，而民進黨總統參選人賴清德是唯一做好準備的人選，希望能爭取宋楚瑜支持。

民進黨 國民黨 賴清德

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