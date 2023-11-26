猛批民進黨執政一塌糊塗 趙少康：為台灣更好政黨輪替

國民黨副總統參選人趙少康（右四）、立委參選人涂權吉（左四）競總成立，與市長張善政（左三）、議長邱奕勝（左二）高喊凍蒜。（記者曾增勳／ 攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 、桃園市立委參選人涂權吉今天下午在新屋區成立聯合競選總部大會，副總統參選人趙少康 表示，民進黨執政8年把台灣搞得一塌糊塗，經濟不好、外銷連11黑，貧富懸殊越來越嚴重，年輕人沒有出路、人買不起房子、養不起孩子，對前途感到一片茫茫，為了改善生活、為了兩岸和平，為了台灣政治清廉，為了讓台灣下一代有更好環境，大家要政黨輪替。

涂權吉參選桃園市第二選區立委，在新屋區范姜祖堂前舉辦侯友宜、涂權吉競總成立大會，趙少康代表侯友宜出席，和陪同涂權吉大進場受到熱烈歡迎，趙少康與民眾熱情握手、拱手感謝，支持者高喊「侯友宜凍蒜」「趙少康凍蒜」、「涂權吉凍蒜」，桃園市長張善政、市議長邱奕勝率國民黨多位議員及國民黨秘書長黃健庭、桃園市黨部主委黃敏恭、前新竹縣長范振宗到場宣講推薦涂權吉，場面十分熱烈。

趙少康說，桃園鄉親很熱情讓他很感動，鄉親每一雙手都是一個期待，每一雙眼睛都是充滿熱情，大家都期待政黨輪替，民進黨執政8年把台灣搞得一塌糊塗，經濟不好，對前途感到一片茫茫，為了改善生活、為了兩岸和平，為了台灣政治清廉，為了讓台灣下一代有更好環境，總統要投侯友宜、立委票投涂權吉、政黨票要投國民黨。

他現在因為選舉不能主持很可惜，自嘲「原本日子過得好好，幹嘛來選舉，選舉很辛苦」。趙說，他是最後一天登記才臨危受命，原本一直希望藍白合，最後看到3人聚在一起以為有機會，結果還是沒合，登記當天上午6時多還請侯友宜再打電話給柯文哲，，國民黨誠心誠意，到中央黨部快11時要通過他的提名，還是請侯再打電話給柯，沒想到柯不接電話，真的很可惜，國民黨已經仁至義盡等到最後一秒鐘，既然不能藍白合，國民黨就自己拚也會贏，明年1月13日一定要贏，也一定會贏。