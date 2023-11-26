義大利國會友台協會致函INTERPOL 支持台灣參與

義大利國會友台協會主席馬朗偕同兩位副主席帕洛里及柯瑪洛莉聯名致函「國際刑警組織」(INTERPOL)，支持台灣參與INTERPOL並出席即將於11月28日在維也納舉辦的第91屆INTERPOL大會。(路透)

義大利 國會友台協會主席馬朗偕同兩位副主席帕洛里及柯瑪洛莉聯名致函「國際刑警組織」(INTERPOL)，支持台灣參與INTERPOL並出席即將於11月28日在維也納舉辦的第91屆INTERPOL大會。

義大利參議員 馬朗（Lucio Malan）和帕洛里（Adriano Paroli)以及眾議員 柯瑪洛莉（Silvana Andreina Comaroli）在聯名函中指出，依據INTERPOL憲章的精神，應該確保所有警政機關之間廣泛的合作，超越宗教、種族以及政治的藩籬；而且即使是非會員的警政機關，也應該以觀察員身分受邀參與INTERPOL。

聯名函強調，台灣民主自由高度發展，位居重要戰略地理位置，因政治因素將台灣排除在INTERPOL之外，將削弱全球對抗恐怖主義、網路犯罪及新型態跨境犯罪的努力，並成為全球安全防護網的漏洞。

駐義大利代表蔡允中代表台灣政府感謝義大利國會友台協會聯名致函INTERPOL支持台灣國際參與，並表示台灣對於打擊跨國犯罪不遺餘力，INTERPOL因政治因素沒有將台灣納入國際情資交換，將使國境安全版圖缺失重要一塊，希望各界支持台灣有意義參與INTERPOL，才能共同維護國際安全。