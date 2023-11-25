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柯前幕僚點名黃珊珊 「只幹了砸藍白鍋這檔好事」

首日跑行程 趙少康口誤「票投民進黨就對了」

柯文哲前幕僚點名黃珊珊 「只幹了砸藍白鍋這檔好事」

記者楊德宜／台北即時報導
黃珊珊名列民眾黨不分區立委名單第一位。(本報系資料照片)
黃珊珊名列民眾黨不分區立委名單第一位。(本報系資料照片)

藍白合破局，民眾黨總統候選人柯文哲前幕僚吳靜怡今天在臉書表示，藍白分裂後的柯文哲，像是軟弱無力的網紅。競選總幹事黃珊珊，只幹了「砸了藍白鍋」的這檔好事，還不給交代。

吳靜怡表示，柯文哲昨天登記後安靜無聲，「一隻破壞區域立委選舉的母雞，要如何跟這些戰將說明接下來路怎麼走？」資源都砸了，組織都藍白整合了，「你好歹提早說，或是你破局的方式大可不必去惹國民黨支持者」。

吳靜怡表示，不分區名單的程序問題，柯文哲也不願意解釋清楚，難道一切都是「主席說的算？」黨中央淪為投票機器，結果民眾黨在地方經營的人，成為最可憐的人，難道相信海選規定要符合加入民眾黨年資的人都是一群笨蛋？

「攤開這些閃亮明星，黃珊珊、陳智菡都是什麼時候入黨？會不會連入黨時數都低於我這位柯黑？但卻可以駕馭整個台灣民眾黨！」吳靜怡表示，創黨最辛苦的時候，「他們並不認同台灣民眾黨」，柯文哲要選總統的時候，才考慮加入，更奇怪的，還要一個創黨失敗的人來監督大家？簡直笑話。

吳靜怡說，柯文哲最終背信了所有人，也大量重用怯戰又愛多管事的人，這些人都不為組織努力拚戰區域立委，卻掌握最多媒體光環，這些人無法衝刺區域選情，卻花了好幾千萬文宣預算

吳靜怡說，這些不分區的人，「你們曾經背過氣球站街口嗎？你們有為台灣民眾黨發過宣傳單嗎？不好意思啦！你們連我這個柯黑都輸！」民眾黨的志工都比這些安全名單內的「嘉賓」還要更加偉大。

柯文哲 投票 預算

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