蕭美琴曾以胃潰瘍更嚴重婉拒副手 賴清德：我剛好是醫生

民進黨總統參選人賴清德(左)與副手搭擋蕭美琴。(圖／賴清德競選總部提供)

民進黨 副總統參選人蕭美琴今天分享答應出任民進黨總統參選人賴清德 副手的趣味故事，更透露曾以胃潰瘍會更嚴重為由婉拒，但賴清德回說：「我剛好是醫生，我可以幫你解決」，讓她感受到賴清德溫暖一面。

蕭美琴接受年代新聞主播張雅琴專訪，節目內容今天晚間播出。被問及何時獲邀擔任副手，蕭美琴不願說明時間點，但她透露，一開始未將此事當真，並跟賴清德強調，自己已在澹泊明志階段，不覺得「有必要特別鎖定我」。

至於台總統蔡英文 是否出手促成，蕭美琴笑說，經過當初把她派到花蓮後，蔡總統再也不敢對她的未來指引特定角色，特別是非常艱困的責任，「我覺得小英總統，非常關心，有點像蔡媽媽一樣，就是非常關心」。

她表示，沒有特定的關鍵點，而是台灣有太多鄉親來勸進，對台灣幾個禮拜前的政治氛圍及國際上處境、表達憂慮，都有一些遊說團來，但她當時還是希望可以考慮更多人選。

蕭美琴還透露，她曾告訴賴清德，回台選舉這件事「會讓我胃潰瘍更嚴重」，賴清德則回應，「我剛好是醫生，我可以幫你解決」；她認為，這從中可看見賴清德溫暖一面。

蕭美琴也說，賴清德在台南市長任內，有一次去美國智庫演講，人也在現場的她發現，賴清德的講稿從頭到尾幾乎都是用背的、然後融會貫通，相當投入工作；賴清德不斷累積能量，不論是英語或最貼近基層的語言，都是未來擔任總統與各界非常好的溝通工具。

近期網路回顧蕭美琴曾以全英文質詢時任駐美代表金溥聰，她對此表示「有點後悔」，覺得年輕時確實較想表現，但經歷多年經驗，認為沒必要用為難別人的方式來呈現自己。

對於主持人問及，若有機會想請中國國家主席習近平吃什麼，蕭美琴說，如果她有這個機會，會強烈推薦台灣好吃農產品，她曾在農村服務，知道台灣有很好水果，像是美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）就對台灣芒果冰讚不絕口，她會想推薦台灣小吃及水果。