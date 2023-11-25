蕭美琴曾以胃潰瘍更嚴重婉拒副手 賴清德：我剛好是醫生
民進黨副總統參選人蕭美琴今天分享答應出任民進黨總統參選人賴清德副手的趣味故事，更透露曾以胃潰瘍會更嚴重為由婉拒，但賴清德回說：「我剛好是醫生，我可以幫你解決」，讓她感受到賴清德溫暖一面。
蕭美琴接受年代新聞主播張雅琴專訪，節目內容今天晚間播出。被問及何時獲邀擔任副手，蕭美琴不願說明時間點，但她透露，一開始未將此事當真，並跟賴清德強調，自己已在澹泊明志階段，不覺得「有必要特別鎖定我」。
至於台總統蔡英文是否出手促成，蕭美琴笑說，經過當初把她派到花蓮後，蔡總統再也不敢對她的未來指引特定角色，特別是非常艱困的責任，「我覺得小英總統，非常關心，有點像蔡媽媽一樣，就是非常關心」。
她表示，沒有特定的關鍵點，而是台灣有太多鄉親來勸進，對台灣幾個禮拜前的政治氛圍及國際上處境、表達憂慮，都有一些遊說團來，但她當時還是希望可以考慮更多人選。
蕭美琴還透露，她曾告訴賴清德，回台選舉這件事「會讓我胃潰瘍更嚴重」，賴清德則回應，「我剛好是醫生，我可以幫你解決」；她認為，這從中可看見賴清德溫暖一面。
蕭美琴也說，賴清德在台南市長任內，有一次去美國智庫演講，人也在現場的她發現，賴清德的講稿從頭到尾幾乎都是用背的、然後融會貫通，相當投入工作；賴清德不斷累積能量，不論是英語或最貼近基層的語言，都是未來擔任總統與各界非常好的溝通工具。
近期網路回顧蕭美琴曾以全英文質詢時任駐美代表金溥聰，她對此表示「有點後悔」，覺得年輕時確實較想表現，但經歷多年經驗，認為沒必要用為難別人的方式來呈現自己。
對於主持人問及，若有機會想請中國國家主席習近平吃什麼，蕭美琴說，如果她有這個機會，會強烈推薦台灣好吃農產品，她曾在農村服務，知道台灣有很好水果，像是美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）就對台灣芒果冰讚不絕口，她會想推薦台灣小吃及水果。
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