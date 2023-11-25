若有機會想跟習近平說什麼？蕭美琴這樣答

蕭美琴指出，台灣社會以及台灣人民現在最大的共識，就是維持現狀，也都渴望和平，期待和對岸有健康永續的往來，不管是經貿、文化或者是各種交流。因此，任何想要選正副總統的參選人，就是要代表這個民意。(本報系資料照)

民進黨副總統參選人蕭美琴日前接受年代新聞「雅琴看世界」專訪，節目今天播出。蕭美琴表示，外界有美國「疑賴論」質疑，要說明的是，美國最信任就是蔡英文 總統，現在所有總統參選人裡，繼續走蔡英文對外關係的路線的就是賴清德 ，未來「賴蕭配」也會接著此路線，繼續和國際接軌。

蕭美琴指出，台灣社會以及台灣人民現在最大的共識，就是維持現狀，也都渴望和平，期待和對岸有健康永續的往來，不管是經貿、文化或者是各種交流。因此，任何想要選正副總統的參選人，就是要代表這個民意。

蕭美琴說，在變動的戰略環境裡，需要有一些主動的地方，才能夠維持它的平衡感，她把自己形容成是「戰貓」，就是不斷地要尋求平衡，有時候是一步往前，有時候是往左往右，有時候還要退一步，才有繼續生存的空間。外交就是一定要能夠掌握到所有機會，但也要很務實的認清所有風險，維持最妥適平衡，才能把台灣的國際支持以及空間最大化。

「賴蕭配」被視為台獨色彩濃厚，蕭美琴表示，不太需要著重在這些標籤上，她從政過程也曾經被貼了另外一個標籤「中國琴」，這些政治攻防的過程當中，最重要的還是聽其言觀其行。國際社會現在是反對片面改變現狀，也支持台海和平穩定，「賴蕭配」在這樣的基礎上，

會堅持台灣人民可以決定自己未來的空間，現階段這個空間來自於民主制度，台灣的民主要更具韌性，才能夠保有決定自己未來的空間。

若有機會和習近平 當面談話，會想說什麼？蕭美琴表示，她會向習近平說，如果真的主張兩岸一家親的話，應該用更多的同理心來理解台灣人民的願望，包含台灣要維持民主自由生活方式的期待，和希望有更廣闊的國際空間，一定要有更多同理心，雙方才可以有更多的互信基礎。蕭也說，若有機會，會強烈推薦台灣很好吃的農產品給習近平，例如台灣的芒果，此外還有台灣小吃、水果。