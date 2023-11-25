台外交部：誠摯歡迎烏克蘭布查市長率團訪台

烏克蘭布查市長費德魯克（Anatolii Fedoruk）（右3）25日率團訪台，外交部歐洲司副司長林主恩（右2）在機場歡迎。台灣外交部提供

台灣外交部今天表示，誠摯歡迎烏克蘭布查 市（Bucha）市長費德魯克今天至28日率團訪台，這次是俄烏戰爭爆發以來，首位烏克蘭地方政府首長訪問台灣，頗具意義，有助深化雙方互利互惠的夥伴關係。

外交部晚間發布新聞稿表示，烏克蘭布查市在俄烏戰爭爆發後，曾遭受俄軍無情地轟炸與攻擊，為持續爭取國際支持並邀請民主陣營國家協助布查市重建，費德魯克（Anatolii Fedoruk）此行將參訪新竹科學園區、國家實驗研究院台灣半導體研究中心、對外貿易發展協會及台北市電腦商業同業公會，與台灣產業界人士互動，盼為該市科學園區興建計畫招商引資。

外交部說明，台灣與布查市互動密切，已協助該市執行防空避難所及兒童運動學校等重建計畫，超過1000個家庭直接受惠；另外，費德魯克日前也代表由1031個會員組成的「烏克蘭城市聯盟」（Association of Ukrainian Cities），與台灣駐波蘭代表處簽署合作了解備忘錄，進一步拓展雙方交流與合作。

外交部強調，這次是俄烏戰爭爆發以來首位烏克蘭地方政府首長訪問台灣，頗具意義，有助強化台灣與烏克蘭實質商務交流與產業合作，並深化雙方互利互惠的夥伴關係。