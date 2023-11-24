侯友宜念簡訊被讚爆「100分」：拳打果凍、腳踢阿伯

民眾黨總統參選人柯文哲（左起）、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜與國民黨主席朱立倫昨天會談。報系資料照／記者林澔一攝影

藍白郭昨天下午在君悅飯店公開會談，國民黨總統參選人侯友宜 經民眾黨總統參選人柯文哲 同意後念出兩人簡訊，其中提及「他（鴻海創辦人郭台銘）需要找一個理由退選」。PTT網友狂讚「霸氣」，這一招「拳打果凍、腳踢阿伯，直接打到兩人暈眩三秒」。其他人直呼「這招很低級，但超過100分」。

一名網友在PTT發文表示，侯友宜公布簡訊這招相當霸氣，直接「殘血開大」，「拳打果凍、腳踢阿伯，直接打到兩人暈眩三秒」，兩人當場變成木樁，最終前總統馬英九、國民黨主席朱立倫與侯友宜煞氣離場，「三個打兩個，完勝」，他也問，「大家給馬朱寶打幾分，超過一百分？」

其他人則留言「double kill」、「對方同意的，有什麼好說」、「但老實說，這招很狠毒，柯當場也不好拒絕」、「很低級但超過100分」、「看哭P那個哭喪臉500分」、「100分，雙殺」、「超過100分，公開透明就是我要的新政治」、「侯友宜誠信的確比郭柯好多了」、「幾霸昏」、「蠻狠的...但柯自找的」。

還有人留言「超過一百分，侯侯只是用慕容文哲的絕招回擊而已」、「100分，直接把郭柯殺爛」、「哭P還有臉說人家談話咖，你哭P就最大網紅」、「舒服，公開處刑秀就是這麼爽」、「超過一百分」、「有好有壞，但應該是正分」、「現場直接把柯郭打成諧咖」、「柯同意，他就佔理了，簡訊內容又難看」、「直接打暈郭柯，真的是100分」。

侯友宜昨天念出柯文哲的簡訊，內容提及「如果Cridet要給郭董，直接在他家也可以，不然找一個飯店都可以，他（郭）需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，所以要秘密見面有困難，所以公開見面，私下見面有困難」，柯文哲當場臉色大變，整場會談也草草收場。

柯文哲今天與副手吳欣盈前往中選會完成登記後受訪表示，昨天實在是一場鬧劇，不是他一人可以控制，要跟大家抱歉，那麼嚴肅的場合不該那樣子。柯文哲說，如果要合作，就算是公開場合，還是應該先把媒體請到外面，等談完後再進來，昨天的場面坦白說，對方一開始就是抱持踢館的態度來，那不是健康的態度。