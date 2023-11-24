我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海理表現獲好評 共和黨重量級金主紛紛靠攏

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

柯文哲認了鬧劇 賴清德：國人看清藍白合只為政黨利益

記者林佩均、余采瀅／台中即時報導
藍白合協商破局，民進黨總統參選人賴清德表示，「藍白合」的完結篇，讓國人看清楚所謂的「藍白合」，不是為了國家與人民，只是為了政黨利益、分贓權力。記者林佩均／攝影
藍白合協商破局，民進黨總統參選人賴清德表示，「藍白合」的完結篇，讓國人看清楚所謂的「藍白合」，不是為了國家與人民，只是為了政黨利益、分贓權力。記者林佩均／攝影

藍白合協商破局，民眾黨總統參選人柯文哲對昨天的會談表達歉意，直言台上的人都有當總統的實力，但昨天的會議卻變成是一場鬧劇。對此，民進黨總統參選人賴清德今晚表示，「藍白合」的完結篇，讓國人看清楚所謂的「藍白合」，不是為了國家與人民，只是為了政黨利益、分贓權力，「我們的競選模式都沒有改變，沒有因為藍白不合有任何影響」。

賴清德說，藍白合的戲碼已經演幾個月了，昨天完結篇更是高潮迭起，不過也更讓國人看清楚所謂的「藍白合」，並不是為了國家與人民，只是為了政黨利益、分贓權力，在這種狀況之下，我們更重視的是全民合作。

賴清德強調台灣面對國際的挑戰非常大，一定要全民團結合作，支持最有經驗，通過磨練與考驗的賴清德與蕭美琴團隊，不管我們是對一組還是對兩組，我們的競選模式都沒有改變，要做最好的準備，拿出最高的戰力，爭取人民最大支持，沒有因為藍白不合有任何影響。

媒體詢問，今天美麗島民調，賴清德的支持度被侯友宜拉近，怎麼解讀民調數字？賴清德說，我們對台灣人民有信心，我們對自己也有信心，我們會繼續努力，贏得最後勝利。

賴清德 侯友宜 台灣選舉

上一則

台大選登記截止 總統藍綠白三腳督 16政黨搶不分區

下一則

趙少康涉政媒兩棲 賴清德促侯友宜清楚說明

延伸閱讀

星座專家分析「翻桌指數」 柯文哲命中第一名100分

星座專家分析「翻桌指數」 柯文哲命中第一名100分
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
藍白合破局 侯友宜副手趙少康、柯文哲與吳欣盈搭檔

藍白合破局 侯友宜副手趙少康、柯文哲與吳欣盈搭檔
藍白支持者各自歸隊 侯緊追賴 民調進入誤差範圍

藍白支持者各自歸隊 侯緊追賴 民調進入誤差範圍

熱門新聞

國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31
侯友宜在兩場活動致詞皆提到，大家都在談非綠整合、藍白合，自己給人家挖苦、污辱都沒說半句話，個人被修理沒什麼，只要能政黨輪替就要忍辱負重向前行。不管柯文哲最後做什麼決定，都會尊重，走自己的路，贏得最後勝利。(記者張睿廷／攝影)

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

2023-11-19 10:07

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退
新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形
劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸

劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸