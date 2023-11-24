柯文哲認了鬧劇 賴清德：國人看清藍白合只為政黨利益

藍白合協商破局，民進黨總統參選人賴清德表示，「藍白合」的完結篇，讓國人看清楚所謂的「藍白合」，不是為了國家與人民，只是為了政黨利益、分贓權力。記者林佩均／攝影

藍白合協商破局，民眾黨總統參選人柯文哲對昨天的會談表達歉意，直言台上的人都有當總統的實力，但昨天的會議卻變成是一場鬧劇。對此，民進黨總統參選人賴清德 今晚表示，「藍白合」的完結篇，讓國人看清楚所謂的「藍白合」，不是為了國家與人民，只是為了政黨利益、分贓權力，「我們的競選模式都沒有改變，沒有因為藍白不合有任何影響」。

賴清德說，藍白合的戲碼已經演幾個月了，昨天完結篇更是高潮迭起，不過也更讓國人看清楚所謂的「藍白合」，並不是為了國家與人民，只是為了政黨利益、分贓權力，在這種狀況之下，我們更重視的是全民合作。

賴清德強調台灣面對國際的挑戰非常大，一定要全民團結合作，支持最有經驗，通過磨練與考驗的賴清德與蕭美琴團隊，不管我們是對一組還是對兩組，我們的競選模式都沒有改變，要做最好的準備，拿出最高的戰力，爭取人民最大支持，沒有因為藍白不合有任何影響。

媒體詢問，今天美麗島民調，賴清德的支持度被侯友宜 拉近，怎麼解讀民調數字？賴清德說，我們對台灣人民有信心，我們對自己也有信心，我們會繼續努力，贏得最後勝利。