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台大選登記截止 總統藍綠白三腳督 16政黨搶不分區

記者程遠述／台北即時報導
台灣總統及立委選舉參選登記今截止，中選會今晚公告表示，總統大選共民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）三組候選人登記。本報資料照片
台灣總統及立委選舉參選登記今截止，中選會今晚公告表示，總統大選共民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）三組候選人登記。本報資料照片

台灣總統及立委選舉參選登記今截止，中選會今晚公告表示，第16任總統、副總統共有民進黨、民眾黨、國民黨3組候選人完成登記，全國不分區及僑居國外國民立委選舉則有16個政黨，共提出178位候選人名單，另有315位區域立法委員候選人、10位平地原住民立法委員候選人及10位山地原住民立法委員候選人完成登記。

中選會指出，第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉候選人已於今日完成登記，中選會會在12月5日前審定總統、副總統選舉候選人名單，12月11日辦理總統、副總統選舉候選人號次抽籤。區域、原住民及不分區立委候選人，則會在12月20日由地方縣市選委會和中選會辦理號次抽籤。

根據中選會資料，正副總統選舉確定由民進黨賴清德與副手蕭美琴、民眾黨柯文哲與副手吳欣盈、國民黨侯友宜與副手趙少康共3組候選人競選。

登記參選不分區立委的政黨則包括台灣基進登記7位候選人、時代力量８位、新黨8位、親民黨10位、中華統一促進黨4位、臺灣雙語無法黨2位、中國國民黨34位、民主進步黨34位、小民參政歐巴桑聯盟3位、台灣綠黨8位、台灣維新4位、司法改革黨9位、台灣民眾黨34位、台灣團結聯盟6位、人民最大黨2位、制度救世島5位。

區域立委部分，戰況最激烈的是台北市立委第5選區（中正萬華），共有14人登記參選。而台北市第1選區（北投士林）、台北市第8選區（文山）、台中市第5選區（北屯）、屏東縣第1選區（屏北）則各有10人登記參選。

國民黨 民進黨 台灣選舉

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