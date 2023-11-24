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華爾街日報最新民調：多數選民覺得美國夢遙不可及

疑美論停損 台灣中研院調查：美軍機艦巡防是最有效訊號

中央社台北24日電

「疑美論」在台灣社會未持續擴大，中研院歐美所今天公布調查顯示，台灣民眾對美信用評價在2022至2023年保持穩定，且民眾對美國的信用評價、遠高於對中國的信用評價。

調查並指出，美國軍機與軍艦常態性巡防，是美國對台灣最有效的政策訊號，其次是美國總統公開承諾和政府高層訪台；多數台灣受訪者並不相信所謂「矽盾說」，即先進的半導體產業能保障台灣免於被侵略。

中研院歐美所今天舉辦「美國肖像」計畫調查發表座談會，該計畫由中研院歐美所研究員吳建輝於2021年發起，與中研院助研究員李語堂、政治所副研究員吳文欽、東吳大學社會系副教授潘欣欣共同執行。

「美國肖像」計畫預計進行10年，持續追蹤台灣民眾對於美、中之信任度，並對於重大政策例如美國軍售，台美協議等，對國人進行支持度調查。

調查顯示，從2021年到2022年，國人對美國的信任度從45.3%掉到34%，今年顯示國人對美信任度為33.9%，和去年相近。

調查另顯示，兩岸維持現狀仍是台灣社會最大公約數，且有多達78.41%的受訪者，將現況解釋為「台灣和中國不屬於同一個國家」。

比較特別的是，調查顯示，民眾黨與國民黨支持者對現況認知呈現明顯差異，國民黨支持者僅55%認為兩岸是不同國家，民眾黨支持者則有84.66%認為兩岸是不同國家。

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