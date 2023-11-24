藍白合失敗 路透：電視直播下戲劇性破局

藍白合23日晚進行最後會談，民眾黨總統參選人柯文哲（左起）、總統擬參選人郭台銘、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫進入君悅飯店會場後，五人一同合影。（記者林俊良／攝影）

台灣2024年總統大選「藍白合」破局，路透報導指出，在雙方談判以電視直播撕破臉的戲劇性方式破局後，兩個在野黨的參選人今天分別趕在截止前數小時登記參選。

路透以「電視直播的談判破局，台灣在野勢力趕忙登記參選」（Taiwan opposition rushes to register candidates after talks implode on live TV）為題，作以上報導。

中國國民黨 和台灣民眾黨的最後談判昨晚在一間飯店的會議廳當著大批記者面前進行，而且全程電視直播，卻無法達成共識，國民黨人士於是起身離開現場。

這場談判由本來獨立參選的億萬富豪、蘋果公司（Apple）供應商鴻海科技集團創辦人郭台銘 邀約，期間最具戲劇性一刻發生在國民黨參選人侯友宜唸出民眾黨參選人柯文哲傳的簡訊，內容提到「郭董需要一個理由退選」。

美聯社則以「結盟希望破滅，台灣主要在野黨宣布副總統人選」（Main Taiwan opposition party announces vice presidential candidate as hopes for alliance fracture）為題報導。

報導指出，國民黨共組跨黨聯盟挑戰執政的民主進步黨希望破滅，今天公布自家副總統人選為中廣董事長趙少康。

外界本來預期國民黨和小黨民眾黨會在有共識之下共推候選人，結果協議難產。民眾黨參選人、前台北巿長柯文哲宣布了自己的競選搭檔是民眾黨立委吳欣盈。

美聯社報導認為，這場大選的結果可能會對中國與美國的關係產生重大影響。美國受國內法律約束，有對台灣提供防衛所需武器的義務。在台灣議題上的歧見是美中關係一大引爆點。

法新社報導，共組擬議的跨黨聯盟拉下執政民進黨的計畫於最後一刻戲劇性破局後，台灣兩個在野黨今天分別登記參加明年1月的總統大選。

為了提高與現任副總統、民進黨總統參選人賴清德競逐的勝選機會，國民黨原本尋求跟成立才沒幾年的民眾黨聯手合作。

郭台銘做出嘗試「藍白合」的最後努力而安排兩黨協商，談判卻雞同鴨講、陷入爭論，最終以驚人的方式在電視直播下破局。

德國之聲中文網報導，國民黨和民眾黨這兩個主要反對黨聯合競選總統「藍白合」的合作出現危機，兩黨於昨天的談判直播向外界展示戲劇性對決，雙方領導人針鋒相對並透露敏感的私人對話。然而，當時距離總統大選參選登記截止僅剩下不到一天時間。