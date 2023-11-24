郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退
鴻海集團創辦人郭台銘今天(24日)下午2時許在臉書貼出聲明，內容指出「選擇成全」、「人退，志不退」，宣布退出2024年總統大選。
郭台銘辦公室稍早由郭辦發言人陳家頤發出一紙聲明。媒體詢問是否代表退選或開記者會，陳家頤僅回應，不會另開記者會，請以這份聲明為主。
郭台銘臉書聲明全文：
在世界的商業戰場上，
我從來不曾低頭；
在疼惜台灣人民這個關卡上，
我始終放不下。
如果沒有人願意彎腰，
對期待政權輪替的台灣人來說，
情何以堪？
成大事者不計毀譽，
郭台銘或許可以被人遺忘，
但為中華民國的未來，
選擇成全，已是我能夠奉獻給故鄉全部的愛。
「人退，志不退；STOP，RESET，RESTART。」
一定要贏！好嗎？
完成政權輪替，改變台灣。
天佑中華民國！
郭台銘的副手搭檔、演員賴佩霞也在臉書貼文表示，「今天早上，郭董召集了團隊告訴大家：2024年，我們不會出現在選票上了」。賴表示，「昨日，在大家的見證下，結果不言而喻，整合破局是讓我們最難過的。然而，參與政治並不是為了一個人或一個黨，更不是為了一次選舉，而是為了我們共同摯愛的家園！」
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