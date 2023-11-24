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郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

世界新聞網／輯
藍白合作與否，下午再度在君悅酒店舉行，雙方不歡而散，仍互相握手致意，鴻鴻創辦人郭台銘再留在會場說明，並高舉雙手。記者曾吉松／攝影
藍白合作與否，下午再度在君悅酒店舉行，雙方不歡而散，仍互相握手致意，鴻鴻創辦人郭台銘再留在會場說明，並高舉雙手。記者曾吉松／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘今天(24日)下午2時許在臉書貼出聲明，內容指出「選擇成全」、「人退，志不退」，宣布退出2024年總統大選。

郭台銘辦公室稍早由郭辦發言人陳家頤發出一紙聲明。媒體詢問是否代表退選或開記者會，陳家頤僅回應，不會另開記者會，請以這份聲明為主。

郭台銘臉書聲明全文：

在世界的商業戰場上，

我從來不曾低頭；

在疼惜台灣人民這個關卡上，

我始終放不下。

如果沒有人願意彎腰，

對期待政權輪替的台灣人來說，

情何以堪？

成大事者不計毀譽，

郭台銘或許可以被人遺忘，

但為中華民國的未來，

選擇成全，已是我能夠奉獻給故鄉全部的愛。

「人退，志不退；STOP，RESET，RESTART。」

一定要贏！好嗎？

完成政權輪替，改變台灣。

天佑中華民國！

郭台銘的副手搭檔、演員賴佩霞也在臉書貼文表示，「今天早上，郭董召集了團隊告訴大家：2024年，我們不會出現在選票上了」。賴表示，「昨日，在大家的見證下，結果不言而喻，整合破局是讓我們最難過的。然而，參與政治並不是為了一個人或一個黨，更不是為了一次選舉，而是為了我們共同摯愛的家園！」

郭台銘 臉書 鴻海

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