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傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

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柯文哲承認君悅會談是「鬧劇」：對方抱踢館態度來

記者林澔一、林縉明／台北即時報導
民眾黨正、副總統候選人柯文哲（前左）與吳欣盈（前右），台北時間24日上午11時到中央選舉委員會登記參選。（記者林澔一／攝影）
民眾黨正、副總統候選人柯文哲（前左）與吳欣盈（前右），台北時間24日上午11時到中央選舉委員會登記參選。（記者林澔一／攝影）

民眾黨正、副總統候選人柯文哲與吳欣盈，今天(24日)上午到中央選舉委員會登記參選。柯文哲登記完受訪表示，「藍白合」只是在總統合作上有歧見，但立委合作上還是有空間。對於柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘昨天在台北君悅飯店進行的三方會談，柯今天道歉表示，昨天實在是一場鬧劇，對方一開始就是抱持踢館態度來的，那不是健康的態度。

藍白郭三方會談，昨天針對參與會談人員、是否公開會談等，柯、侯陣營僵持不下，最後再度因為民調爭議產生爭執，國民黨主席朱立倫、侯友宜及前總統馬英九離場，藍白郭三方會談不歡而散。柯文哲跟侯友宜今天各自前往中選會登記參選，藍白合正式破局。

柯文哲今天上攜手副手吳欣盈前往中選會完成登記後受訪表示，昨天台上的人幾乎都是可以選中華民國總統的人，不過實在是一場鬧劇，不是他一人可以控制，所以要跟大家抱歉，那麼嚴肅的場合不該那樣子。

民眾黨正、副總統候選人柯文哲與吳欣盈，台北時間24日上午11時到中央選舉委員會登...
民眾黨正、副總統候選人柯文哲與吳欣盈，台北時間24日上午11時到中央選舉委員會登記參選。（記者林澔一／攝影）

柯文哲說，如果要合作，就算是公開場合，還是應該先把媒體請到外面，等談完後再進來，昨天的場面坦白說，對方一開始就是抱持踢館的態度來，那不是健康的態度。

柯文哲今天前往中選會登記前，再度前往郭台銘家中會談，柯文哲表示，既然要合作，有些大原則要講好，他認為，合作是一個連續性過程，中間有很多要磨合討論的地方，所以將來討論的機會愈來愈多。

柯文哲強調下架民進黨是目標，現在和國民黨是「兄弟登山各自努力」。

柯文哲 國民黨 民進黨

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