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新聞評論／柯文哲激起國民黨向前的勇氣

記者屈彥辰
民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海創辦人郭台銘23日在君悅酒店設下鴻門宴，還將陪同國民黨總統參選人侯友宜(左)的前總統馬英九、國民黨主席朱立倫(右)，比喻為「重量級的不速之客」，藍營基層在各藍營群組炸鍋，誓要與柯郭決生死。(本報資料照片)
民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海創辦人郭台銘23日在君悅酒店設下鴻門宴，還將陪同國民黨總統參選人侯友宜(左)的前總統馬英九、國民黨主席朱立倫(右)，比喻為「重量級的不速之客」，藍營基層在各藍營群組炸鍋，誓要與柯郭決生死。(本報資料照片)

昨日(23日)，民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，在君悅酒店設下鴻門宴，郭話說得狠，將陪同國民黨總統參選人侯友宜的前總統馬英九、國民黨主席朱立倫，比喻為「重量級的不速之客」。見此情景的藍營基層在各藍營群組炸鍋，誓要與柯郭決生死。

自侯友宜拋檢視民調，輸了也願當副手起，侯為促藍白合，忍讓至此，令藍營基層看了憤怒，也令外界唏噓，一位總統格局的參選人為完成政黨輪替，可謂向對方委曲求全。

直到昨日君悅鴻門宴，過往忍讓柯文哲公開吃豆腐的鬱悶一次爆發，侯友宜在取得柯的同意下，唸出柯傳給他的簡訊，令柯頓時臉上青紫一陣，郭台銘面上笑容亦瞬間僵住。至此，侯友宜應對得體，展現不慍不火的沉穩格局，也令國民黨立委王鴻薇直讚表現好。

柯文哲這一波操作，加上郭台銘臨場插花，自願當桶箍，雖然確實將媒體聲量賺得缽滿盆滿，卻也從此失去淺藍的支持，無誠信的政治領袖最令淺藍感冒。有台北市議員曾私下表示，藍營基層已經相當反彈，怒斥柯文哲如此反覆，藍白乾脆不要合，而他本人亦是再三忍耐。

對國民黨而言，泱泱大黨，焉能欺之？國民黨雖再無當年氣吞清廷、復我中華的熱血胸懷，仍有播遷來台，建設台灣、創造經濟奇蹟的餘下榮耀，所謂虎落平陽被犬欺，何況這隻虎未落平陽，豈能遭犬騎到頭上？

柯文哲荒唐反覆的結果，直接使國民黨支持者漸漸凝聚起來，眾志成城、同仇敵愾，屆時正式投票，藍綠白三方對陣，國民黨不見得落下風。是故，柯文哲非但不能從藍白不合討到好處，反倒得面對龐大藍營支持者的背叛感，吞噬柯文哲。

柯文哲機關算盡太聰明，算來算去如前總統馬英九講的「你有想到你有這一天？」柯文哲即將面對因其反覆無信，進而團結一致的國民黨，想挾郭操弄棄保。

柯文哲 國民黨 侯友宜

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