新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

台灣「非綠整合」談了大半年，最後關頭卻演出讓選民看笑話的鬧劇。整合未成，但愛把公開透明、建立政治文化掛在嘴邊的民眾黨總統參選人柯文哲 ，卻在這場鬧劇中現出原形，原來柯文哲不過就是搞兩面手法、雙標、沒有誠信的政客，要全民不要被藍綠綁架，難道能相信假面柯文哲？

在非綠整合的最後關頭，柯文哲和鴻海創辦人郭台銘 聯手設計了一個局，要讓國民黨總統參選人侯友宜 請君入甕，完全無視當初他口中以大局為重的前總統馬英九，任由郭台銘把馬英九當成應拒於門外的「不速之客」，企圖聯手郭台銘玩起三人密室投票決勝的不公平遊戲。

只不過，侯友宜也非省油的燈，在柯文哲同意下，侯友宜一字一句唸出柯文哲寫給他的簡訊，揭露柯文哲要他一起幫郭台銘找一個退選的理由，還說這是要給郭台銘面子。那一霎那，或許才讓郭台銘了解，自己也不過是被找來陪柯文哲搞兩手策略的見證人，柯文哲口中一起創造歷史的隊友，不過是被柯文哲拿來逼退侯友宜的棋子。

一旁似乎是惱羞成怒的柯文哲，在侯友宜的「公開透明」下，不顧自己答應侯友宜可以公開簡訊內容，痛批侯友宜的行為如同名嘴、側翼。柯文哲似乎是忘了，他才是在沒有經過同意之下，擅自透過媒體公開自己與美國在台協會(AIT)間的對話，這不只是雙標，站在美方的立場，若台灣出現這樣的國家領導人，恐怕才是破壞區域穩定的不確定因素。

此外，柯文哲會讓侯友宜看破攤牌，恐怕也與他不顧政黨協議，悔棋翻桌脫不了關係。柯文哲自曝簽下協商後在內部會議哽咽落淚，為了翻桌，光是戰狼小姐姐連番硬拗還不夠，更搬出家中的娘子軍即刻救援。但這只是凸顯柯文哲在關鍵時刻的草率不負責，更讓人質疑他的誠信，難道台灣的未來能放心交到他手上？

柯文哲曾說，選舉是一面照妖鏡，但如今這句話柯文哲應該送給自己，為爭權力企圖以小搏大的權謀算計，讓他的政客靈魂現出原形。