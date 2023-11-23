藍白破局侯友宜民調走升 與賴清德差0.3個百分點

藍白合破局後侯友宜民調走升，和賴清德僅差0.3個百分點。(圖：美麗島電子報提供)

藍白合破局後，美麗島電子報今天(24日)公布11月21至23日所做的最新總統大選追蹤民調 ，在三組總統參選人情況下，民進黨 參選人賴清德 僅以31.4%維持領先，國民黨參選人侯友宜31.1%緊追在後，民眾黨參選人柯文哲25.2%居末，「賴侯」兩人僅差0.3個百分點。

對於「政黨輪替」議題，有27.8%民眾支持讓民進黨繼續執政，但也有26.8%支持換國民黨做，只有16.5%支持換民眾黨做，另外2.9%支持換無黨籍做。民調也調查「如果要政黨輪替下架民進黨，明年投票時，應投給柯、侯、郭當中民調最高的人」的非賴清德支持者，結果顯示，有45.3%民眾不認同此說法，40.3%認同。

對於賴清德選情是否告急，民進黨人士指出，近日民調出現異常狀況，主要是藍白陣營強力動員所致，讓原本五成左右的表態率異常飆高到九成，評估藍白合破局後，經過幾天沈澱，到下周民調才會恢復精準度。

美麗島電子報本次調查訪問期間是2023年11月21至23日，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問，以中華電信全國住宅電話進行「等比分層隨機抽樣」，隨機跳號(RDD)末2碼，有效樣本1331人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.7個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度等項進行樣本代表性檢定與加權，以符合母體結構。