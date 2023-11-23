侯友宜搭檔趙少康參選 交往很親的人推薦 3、4天前決定

「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(右)決定走自己的路，今天將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

「如果真的不能合，就挺起胸膛戰到底，不信公義喚不回，國民黨 還是會贏。」

趙少康 寫下這句話時，他的身分是媒體人。今天起，他是國民黨總統參選人侯友宜 的副手、也是國民黨副總統參選人，他仍堅持2個相信：不信公義喚不回、國民黨還是會贏。

為何選擇趙少康？據了解，是一位很侯友宜交往很親的人推薦找趙少康搭檔，時間應該就是這3、4天。

侯力邀趙少康沒有三顧茅蘆，趙少康告訴侯友宜，眼前最重要的政治任務就是窮盡一切努力藍白合、侯柯配，若努力最後仍無力可回天，他願與侯友宜共同承擔重任。

趙少康的心情軌跡，從這2天的臉書文發現端倪。

昨天趙少康仍對侯柯郭合抱最大期望，他還開出3貼必贏的藥方：1、藍白合、侯正柯副，共同推荐郭董為閣揆第一人選。2、當選上任後立即推動修憲改內閣制，爭取在第一任期內完成。3、授權副總統主抓憲政、司法、財政改革，並全力支持。

趙少康的3藥方其實跟藍白在15簽署的6共識相呼應，給柯文哲正面且善意的回應。顯示，侯友宜雖已請他擔副手，但在最後一刻，趙少康仍將個人權位放一旁，希望侯柯配、藍白合。

但，趙少康也看到國民黨鐵桿支持者的不安與焦慮，在2天前，趙少康臉書以「堅此百忍 國民黨一定能贏」為題向國民黨支持者信心喊話，趙少康說，登記參選最後期限逼近，藍白合僵局還是沒打開，雙方陣營和基層支持者都緊繃，一切都在柯文哲主席的一念之間。

趙少康說，民眾黨上下也許覺得柯文哲可以靠一己之力贏得總統大選，但是他相信柯文哲自己很清楚，最有機會勝選的方程式絕對不是他單獨參選。

趙少康說，國民黨支持者也不需要灰心，藍白合到了最後關頭，應該「堅此百忍」，不到最後關頭，絕不放棄希望，為了下架民進黨，要忍耐到最後一刻。如果真的不能合，就挺起胸膛戰到底，不信公義喚不回，國民黨還是會贏。

近侯人士表示，趙少康是柯文哲口中認證的「政治金童」，在濁水溪以北，趙少康有高的聲量與話語主導能力，跟嘉義子弟的侯友宜，無論在地域與擅長的戰場都能形成很好的互補。

重要的是，有趙少康為副手、韓國瑜在國會領軍，侯友宜有這「雙箭頭」，國民黨仍大有可為。