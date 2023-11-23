侯友宜副手趙少康？ 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

「藍白合」破局，國民黨 總統參選人侯友宜 決定走自己的路，今天將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康 共同登記參選。國民黨舉行中常會通過侯副手案，「侯趙配」象徵本土藍和戰鬥藍結盟，兩人將扮演雙引擎，和國民黨不分區第一名韓國瑜共同召喚藍軍團結力量，力拚2024總統勝選、國會過半。

侯友宜、趙少康互補性高，兩人皆具政治實力。嘉義囡仔侯友宜是國民黨本省籍政治菁英，本土草根色彩，警界鐵漢藍綠通吃，去年新北市長選戰狂吸115萬票、得票率約62%，全國得票數最高。趙少康是外省籍社會意見領袖，新黨創黨大老，曾有「政治金童」稱號，對中產階級和知識藍頗具影響力，前年他歸隊國民黨發起「戰鬥藍」，年逾70但戰鬥力不減當年，號召不少黨內同志加入，去年九合一選舉全台90%戰鬥藍當選。

侯友宜出身基層文官，沒有雄辯滔滔的好口才，也不是魅力型政治領袖，但他腳踏實地做實事的口碑，勤跑基層厚實的人脈，政治勢力雄倨新北，是全國最大諸侯。趙少康政治經歷豐富，曾締造三次選舉高票紀錄，由政轉媒人脈豐沛，擅長引領議題。「侯趙配」兩人各有優勢也互補，堪稱最佳拍檔。

趙少康總共有四次全國性選戰經驗，影響力1992年他辭官環保署長以無黨籍參選北縣立委一舉囊括23.5萬最高票，創下罕見紀錄，捲起「趙少康旋風」。

趙唯一輸掉的選舉，就是1994年台北市長選戰，他代表新黨出征，因國民黨黃大洲也參選，趙雖得票第二，仍遭民進黨的陳水扁擊敗，從此退出政壇轉戰媒體。前年他在高雄市前市長韓國瑜三顧茅廬勸說下回到國民黨，兩人結盟成為黨內新勢力。

「選舉就是打仗，打仗就是要打贏。」是趙少康打選戰的準則，睽違29年再被戰袍，這次和侯友宜攜手迎戰的是一場逆風選戰，選戰倒數只剩不到兩個月，兩人啟動雙引擎、領軍不分區立委的韓國瑜助攻加速，三人分進合擊，侯進攻中部以南，趙衝刺中北部，韓國瑜全台輔選，本土藍、戰鬥藍加深藍，同步鞏固藍營基本盤、開拓中間選民，盼贏得總統勝選、力拚國會過半。

「侯趙配」今誓師出征，藍營團結對外，預期也會引來不少砲火，選情必定激化，但勢必也會讓「侯趙配」聲量攀高，這場起步最晚、時間最短的艱難選戰，要創造高聲量、還要有滿血戰鬥力，陸戰空戰齊發，捲起政治氣旋，選戰精釆可期。