藍白合體沒結論 賴清德：大家敢把國家交給這群人嗎？

民進黨籍總統候選人賴清德今晚7時許，出席高雄第6選區立委參選人黃捷的前金、新興後援會成立大會。記者劉學聖／攝影

民進黨籍總統候選人賴清德 台灣時間今晚7時許，出席高雄第6選區立委參選人黃捷的前金、新興後援會成立大會，賴清德幫黃捷披上彩帶，象徵把建設高雄的重責大任交給她。賴清德致詞時說，對手今天喬了一整天，喬要去哪裡開會，喬了一早上，幾個人要開會，也喬了1個小時，結果卻沒有結果，「大家敢把國家交給這群人嗎？」

台前總統馬英九 、國民黨主席朱立倫、國民黨籍總統候選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘 、民眾黨主席柯文哲今天傍晚在台北君悅飯店藍白合體，但會談1個多小時無結論，侯友宜、朱立倫、馬英九3人率先離場，郭台銘說：「我不希望是無言的結局，但好像是了」。

賴清德說，今天他在台南、高雄走了11個行程，幫台南6席、高雄8席立委候選人拉抬聲勢，蕭美琴在台北舉辦國際記者會，說出國家將來要走的方向 獲得國內外媒體好評，「這樣有躺著選嗎？」

賴清德表示，他與蕭美琴是候選人之中最認真的一組，「我們的對手今天喬(台語，意為協調)了一整天」，喬要去哪裡開會，喬了一早上，幾個人要開會，也喬了一個小時，結果卻沒有結果，「大家敢把國家交給這群人嗎？」

賴清德說，黃捷是台大公共衛生與社會學的高材生，讓她進國會不只能發揮公共衛生專業，提高國人的健康水準，還能照顧社會福利政策；她畢業後從事的工作都是社會運動，都與弱勢站在一起，而且黃捷是太陽花學運的學生領袖，10年前如果沒有黃捷與這群年輕人，把馬英九要與中國簽訂的服務貿易協定擋下來，「台灣就會土土土(台語，意為糟糕、一敗塗地)！」