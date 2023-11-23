綠委諷藍白合民主鬧劇 「感謝先輩讓台灣走到這一步」

藍白郭三方會談下午在君悅飯店展開，由郭台銘（左）出面邀請國民黨總統參選人侯友宜（右）與民眾黨總統參選人柯文哲進行三方會談，郭台銘請與會的前總統馬英九（中）致詞，但一旁的侯友宜阻止馬發言，馬英九本人也婉拒，並拱手向大家說：「我只是見證人」。（記者杜建重／攝影）

藍白陣營會談今天不歡而散，民進黨立委蘇巧慧表示，藍白合這齣民主鬧劇，眼看就要落幕了，值得國人好好反思，如果台灣不是民主國家，這齣戲不會出現，「感謝台灣的民主先輩，讓台灣能走到這一步。」

蘇巧慧晚間在臉書發文表示，藍白合這齣民主鬧劇，眼看就要落幕了，不管是期待，還是看笑話，這齣鬧劇實在值得國人好好反思，如果台灣不是民主國家，這齣戲不會出現，不會歹戲拖棚，也不會這樣落幕，感謝台灣的民主先輩，讓台灣能走到這一步。

蘇巧慧指出，這場民主鬧劇名為合、實為分，包括分權力、分職位、分利益，合只是為了分，只是拉下執政黨，爭論的不是價值，而是百分比，討論的不是政策，而是誰正誰副，連誰可以討論、誰可以參加都可以爭論，如果這不是鬧劇，什麼才是鬧劇。

民進黨立委王定宇則表示，藍白密會歹戲一直演，台前總統馬英九 、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜聲稱有談的誠意，地點堅持選在馬英九辦公室，而鴻海集團創辦人郭台銘 、民眾黨總統參選人柯文哲 聲稱有談的誠意，地點則是堅持選在君悅酒店。

王定宇說，這群大人卡在會面地點，原因就是柯文哲不去馬英九辦公室，就是要撕毀自己簽名兼指控「期約賄選」的六點協議，而侯友宜堅持在馬英九辦公室，就是要表達再會面是六點協議的延續，凸顯柯文哲的毀約。

王定宇指出，郭台銘和柯文哲還在現場設置倒數計時鐘，坦白講看不出來是會談的誠意，反倒是侮辱性極強，在這場爛戲裡面，沒有台灣人民、沒有台灣未來，只有權謀奪權而已，「多麼幼稚，多麼權鬥，多麼荒謬。」