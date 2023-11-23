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賴清德曝選蕭美琴當副手歷程 笑談對手：不知道有幾組

記者蔡世偉／高雄即時報導
賴清德南下高雄楠梓元帥府參香，獲得民眾夾道歡迎。記者蔡世偉／攝影
賴清德南下高雄楠梓元帥府參香，獲得民眾夾道歡迎。記者蔡世偉／攝影

民進黨總統參選人賴清德，台灣時間今午在高雄市長陳其邁、立委參選人李柏毅陪同下到高雄楠梓右昌元帥府參香。提及自己邀請蕭美琴擔任副手，賴表示，原本以為自己會是最後一組公布副手人選的人，誰知道到現在還不知競爭對手有哪幾組？還笑說「剛剛忘了問神明」。

民進黨總統參選人賴清德，繼上周仍在高雄鳳山舉行大型造勢晚會後，今天再次南下到台南、高雄為選舉造勢拉票。賴清德下午與高雄市長陳其邁，以及民進黨左楠區立委參選人李柏毅，一同來到楠梓元帥府參香。

賴清德表示，自己在數個月前就邀請駐美代表蕭美琴做搭檔參選正、副總統，好不容易蕭美琴終於點頭答應，卻又要求要等到忙完APEC後才願意正式公開，那時還以為自己會是最後一組公開的正、副總統參選人，誰知道到現在還不知道競爭對手到底有幾組，賴開玩笑說，剛剛參拜時忘了順便擲杯問神明。

賴清德又大讚蕭美琴是個負責的人，從副總統呂秀蓮的助理做起，一路到立委、駐美代表，不僅資歷豐富，工作能力獲得肯定，連在野黨也沒人批評她。

「信賴台灣」是賴清德一直強調的國家路線，他表示過去台灣農產品依靠外銷中國大陸，每每遇到選舉就得受到「凌遲」，現在美國成為台灣農產品外銷第一名的國家，就是代表台灣已經走向「信賴台灣」這條路，不再依賴中國，呼籲大家再次支持民進黨。

賴清德 民進黨 呂秀蓮

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