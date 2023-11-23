幾乎破局 新北立委藍白合示範區藍嗆「合個屁」

新北市第二選區（蘆洲、五股、三重16里）民眾黨立委參選人李有宜，全力展開掃街拜票。記者葉德正／攝影

2024總統大選藍白郭會談不歡而散，新北市唯一國民黨 沒有提名人選的藍白合示範區第二選區（蘆洲、五股、三重16里）處境陷入尷尬，已展開協助的藍營地方組織這幾天助力已中斷，該區國民議員王威元直言，傍晚會談根本是「羞辱」，依照現階段情況「立委藍白合，要合個屁」。民眾黨提名人李有宜則說，會談情形令人惋惜，有藍營議員加持，可加速他們陸戰佈局是「如虎添翼」，但選舉最後訴求的還是候選人本身的特質，會更強化陸戰，讓更多人認識她。

李有宜指出，接下來民眾黨組織陸戰將變得更重要，如何讓曝光度增加，讓非綠選民看到她，是首要任務，原本掃街、站路口已經非常密集，將會更加強密度，希望能握到每一雙手。

但李有宜說，第二選區國民黨沒有提名人選，大家的目標都還是要下架民進黨，相信非綠選民仍會陸續歸隊，她也會非常歡迎國民黨總統候選人侯友宜來為她站台，力拚蘆洲、五股、三重立委政黨輪替。

被問到還會不會協助民眾黨李有宜，新北市議員王威元直呼「你覺得有可能嗎？」，當初民眾黨主席柯文哲找來前總統馬英九 擔任見證人，現在卻說馬前總統是不速之客，當初是誰去拜託的？

王威元更說，鴻海集團創辦人郭台銘與副手賴佩霞還在事後發「咖啡 文」調侃，是可忍，孰不可忍，侯市長真的受了很大的委屈，總統無法藍白合，立委當然也不可能，但他認為，此事過後，藍營士氣大振，大家將會更團結，全力打選戰。