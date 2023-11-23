藍白郭會談後 郭台銘臉書最感謝「他」

藍白合作與否，下午再度在君悅酒店舉行，雙方不歡而散，仍互相握手致意，鴻鴻創辦人郭台銘再留在會場說明，並高舉雙手。記者曾吉松／攝影

藍白郭三方會談不歡而散。鴻海 創辦人郭台銘 動向備受關注。郭台銘今晚在臉書 表示，今天是感恩節，他想述說一份長達50年的感恩心情。感謝他的恩人，將近50年創業路上的點點滴滴，他點滴在心，滿懷感恩。

郭台銘説，10月中旬，他前往萬華參加廣照宮飛天大聖聖誕餐會，「巧遇」廣照宮董事長陳錦璋、副董事長周輝昭。周輝昭突如其來打招呼，讓他又驚又喜，瞬間勾起放在他心裡長達50年的往事。當初沒有他們幫助，就沒有他的創業之路。

郭台銘説，1974年，他展開創業之路，第一代的鴻海工廠登記在台北市西園路上，這一代有個老地名為「加蚋仔」。當時的加蚋仔還是荒涼地方，連結板橋及萬華的光復橋，還是座吊橋。他承租周來旺先生的房子（即周輝昭的父親），成立第一代的鴻海工廠，這就是他的「起家厝」，在這裡設置塑膠射出成型機，生產對講機塑膠殼，還有組件代工。所謂的「第一代的鴻海工廠」，如今看來就是一般的公寓住宅，這間房子可是裝滿他們的創業夢想。

郭台銘說，創業維艱，他的先妻林淑如也在西園路的工廠進進出出幫忙，兩人都很節儉，員工也都珍惜材料，想出很多方式進行生產，增加效率與產量。創業不免會有燃眉之急，那時淑如會與周來旺先生請託，說「不好意思，房租差了一些錢，明天補」，而周先生總是慷慨應允，他是創業路上的貴人之一。

郭台銘說，從創業之初，自己與同事騎車送貨，和模具老師傅搏感情，沒水和人家借水，沒電和人家借接電，還有陳錦璋先生也協助很多，讓他在加蚋仔逐漸發跡、茁壯，當初沒有他們幫助，就沒有他的創業之路。非常感謝那時加蚋仔人這樣對待他一位板橋人。他常覺得自己是「加蚋仔阿銘」，就是帶著這份感恩的心情，在創業路上持續打拚。