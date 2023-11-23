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絕無讓6% 侯友宜：人格汙辱完全不能接受

記者鄭媁／台北即時報導
藍白郭三方會談下午在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜（圖）唸出民眾黨總統參選人柯文哲傳給他的訊息，並表示不願上樓會談，只能在媒體見證下公開三方會談。記者杜建重／攝影
藍白郭三方會談下午在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜（圖）唸出民眾黨總統參選人柯文哲傳給他的訊息，並表示不願上樓會談，只能在媒體見證下公開三方會談。記者杜建重／攝影

在野整合進入倒數階段，國民黨總統參選人侯友宜今天五人會談時強調，沒有所謂讓6%、也沒有所謂誰讓誰，用這種人格汙辱他完全不能接受，人可以失去一切、絕對不能失去人格，這是他的底線，他可以接受各種不同污辱，但是他必須要為國家人民設想。

侯友宜表示，藍白是一個團隊，不是淘汰賽，侯柯、柯侯都在誤差範圍內，就是平手。大部分民調都是這樣，對「賴蕭配」都會贏。但這當中，不是投手強就有用，還要看內外野手、甚至打擊手，得分絕對不是一個人。

侯友宜說，他在幾十年來公務生涯中，最重視團隊、紀律、誠信。國民黨為何一直主張要納入政黨實力，國民黨提名立委、議員多少席、更不用說多少位黨籍縣市長，團隊人才濟濟，隨時補位，做好整備攻擊，這就是政黨實力，但國民黨接受柯文哲的全民調，也同意誤差範圍內，平手看待侯柯，這些都是白紙黑字，寫得清清楚楚。

侯友宜說，當天要簽六點協議時，前總統馬英九還逐字看，一項都不能躲，柯辦發言人陳智菡也有提醒，柯文哲還是簽了，大家要互相有誠信，他這輩子最重視誠信，國家領導人做事情談判說好了，簽了就是要負責任，這是談判的態度，柯在過程中很清楚，人要面對自己所簽的內容，負起責任。

侯友宜說，他相信柯文哲對於統計誤差，絕對不是到郭家惡補統計學。既然是團隊就互相相信，共同往前走，過去的講話過程雖有枝節，大家都放下。柯文哲也許壓力比他大，家人給他很大壓力，他在國民黨也是，但再大壓力他都是面對，希望與柯文哲共同面對下個步驟，把未完的故事篇章完成。

國民黨 侯友宜 柯文哲

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