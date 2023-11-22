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柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

記者林縉明／台北23日電
國民黨總統參選人侯友宜（右）民眾黨總統參選人柯文哲(左)，鴻海創辦人郭台銘（中）。（聯合報系資料照片）
國民黨總統參選人侯友宜（右）民眾黨總統參選人柯文哲(左)，鴻海創辦人郭台銘（中）。（聯合報系資料照片）

藍白合瀕臨破局，民眾黨總統參選人柯文哲今天上午在臉書發文表示，台灣需要鴻海創辦人郭台銘，因此，他已正式邀請郭董，慎重考慮為在野整合，跨出重要的一步，期待郭董與他一起在創造歷史的隊伍裡光榮前行；柯文哲也邀請國民黨總統參選人侯友宜一齊參與，共同為台灣奉獻，義無反顧。

柯競辦：非指搭檔競選

不過，柯競辦發出聲明，表示柯主席很感謝郭董在關鍵時間願意並肩作戰，為在野整合共同打拚，兩人是一起打拚的戰友，柯主席臉書文非指柯郭為搭檔競選的組合。

柯文哲今天在臉書指出，距離登記參選總統已進入倒數時刻，在這個即將決定台灣2300萬人未來的關鍵，他要在此鄭重地介紹戰友郭台銘，表達敬意與無比的感謝。

柯文哲表示，把握在登記前夕，他數度拜訪郭董，促膝長談時，深刻感受到郭對時政的憂心、對人民的不捨，他也把握機會向郭請益，看到這位國際級的企業家從締造無數個台灣精密工業的成就之中，積累無人能及見解與論述，對國際情勢前瞻性思考，讓他相信，若郭董與他攜手並肩、輔助未來的執政團隊在經貿外交、產業升級、青年創新創業、甚至弱勢關懷的行動綱領，將成為推動台灣大步向前的巨大動力，台灣需要郭台銘，因此，已正式邀請郭董，慎重考慮為在野整合，跨出重要的一步。

柯文哲說，我們都知道這麼好的方針建言，若在野力量無法真正整合，促進2024政黨輪替，一切都將淪為空談，人民將繼續苦悶與不安，而我們，也會為了無法實踐民眾的付託而感到無比懊悔。

柯文哲強調，改變，就從現在開始，期待郭董與他一起在創造歷史的隊伍裡光榮前行，他也邀請侯友宜一齊參與，共同為台灣奉獻，義無反顧。

柯文哲 郭台銘 侯友宜

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