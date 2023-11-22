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柯簡訊約會面 侯在馬辦等 柯文哲先去郭台銘家

柯簡訊約會面 侯在馬辦等 柯辦：3候選人直接談最快

台灣新聞組／台北23日電
在野整合進入最後關頭，民眾黨總統參選人柯文哲（左）今早再赴鴻海創辦人郭台銘（右）家中會面。(本報資料照片)
在野整合進入最後關頭，民眾黨總統參選人柯文哲（左）今早再赴鴻海創辦人郭台銘（右）家中會面。(本報資料照片)

2024總統、副總統參選人登記倒數計時，在野整合瀕臨破局。傳出民眾黨總統參選人柯文哲今上午正前往鴻海創辦人郭台銘家中；但國民黨總統參選人侯友宜競辦則說，他會隨時在前總統馬英九辦公室會面；柯文哲競選辦公室發言人戴于文說，現在時間緊迫，三位候選人一起坐下來直接討論是最快最好的方式。對此馬辦回應，只要侯友宜與柯文哲有共識，馬辦都全力配合，期盼雙方達成共識。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，今日上午，國民黨總統參選人侯友宜收到民眾黨主席柯文哲的簡訊，柯文哲提議，希望雙方今天見個面。侯友宜回應，可以在前總統馬英九辦公室會面，今日他會隨時在馬前總統辦公室等候。

柯文哲競辦發言人戴于文則表示，柯文哲主張整合在野力量，不會侷限藍白，郭台銘也很重要，若能三個候選人坐下談，可以最快速直接回應民意。

郭辦：邀請侯加入藍白郭整合會談

鴻海創辦人郭台銘競選辦公室發言人陳家頤23日表示，由於侯市長於21日晚間親自致電給郭台銘創辦人，希望擔任桶箍，肩負起整合在野力量的「公親」。

郭創辦人於22日上午與23日兩度邀約侯市長與柯主席，召開「藍白郭整合會議」。今天上午柯主席與柯辦幕僚已經到來，進行會前會。再度秉持整合在野聯盟的最大誠意，邀請侯市長一同加入藍白郭整合會談。

柯文哲昨重申「要推最強組合」，侯友宜再喊話「團結在野力量，我會等到最後一刻。」郭台銘昨兩度邀約侯友宜、柯文哲會面談合作，因侯另有行程，三方會面未能成行。

侯友宜 柯文哲 馬英九

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