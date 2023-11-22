媽媽值錢遺物哥哥全搜刮 網批：提告了呀

女網友的媽媽離世那天，哥哥就回家搜刮媽媽的東西一空，而且日前還回家要父親拿出更多東西來分。(示意圖／Pexels)

身邊最親愛的人往生後，除了往生者的動產和不動產的繼承外，遺物也是懷念往生者的一種方式，因為見物如見故人。一位女網友的媽媽生前就很愛漂亮，收藏很多名牌包包服飾以及珠寶，離世那天，哥哥就回家搜刮媽媽的東西一空，而且日前還回家要父親拿出更多東西來分，讓她感覺「有這種哥哥真的心好累」。

原po在台灣論壇Dcard 貼文分享自己的遭遇說，媽媽生前很愛漂亮，總是打扮得漂漂亮亮的，年初媽媽離世後，哥哥就回家把媽媽的東西搜刮帶走，原po表示哥哥有暴力傾向，跟他完全不往來，當時和父親處於悲痛中也就沒多管。

日前他又找爸爸大吵大鬧，說還有一些珠寶應該要拿出來分，但除了房產以及媽媽的存款都是按照法律分配來繼承外，爸爸想留剩下的珠寶當回憶，也可以拿來當緊急備用金。不過爸爸更擔心的是兒子告他侵占媽媽遺物，原po懷疑真的告的成嗎？也覺得有這種哥哥真的心好累。

網友們看完分享的貼文後，多數留言回應說，「養兒防老最怕的就是這種兒子」、「人性最醜陋的一面都被妳一轉眼間看光了啊，是這就是人性」，有網友表示，「建議存銀行保險 箱」、「去銀行或農會租個小保險櫃」，更多的人建議，「提告了呀」、「先搬家再硬起來告他，你們任憑他這樣佔你們便宜哦」、「覺得可以搬家欸，然後不要跟他們再有聯絡」、「你哥哥那樣我覺得不太行，如果我是妳，我會跟他斷絕關係」。

原po的好友留言表示，「認識妳這麼多年，妳哥真的是我看過最最最爛的家人，好心疼妳的處境，但只能陪你聊聊天、吃吃飯，希望未來幸福都能降臨在妳身邊」。