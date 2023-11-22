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登記倒數…侯等柯1句話 柯對郭說：我和侯拜託你不要登記

記者侯俐安、林縉明、鄭媁、程遠述、李文德、黃于凡／連線即時報導
藍白合都談不攏，國民黨總統參選人侯友宜（右）和民眾黨總統參選人柯文哲（左）最後還要鴻海創辦人郭台銘（中）當公親，促成侯柯郭三人的在野整合。（聯合報系資料照片）
藍白合都談不攏，國民黨總統參選人侯友宜（右）和民眾黨總統參選人柯文哲（左）最後還要鴻海創辦人郭台銘（中）當公親，促成侯柯郭三人的在野整合。（聯合報系資料照片）

台灣2024年總統、副總統參選人登記倒數計時，民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘22日請人領表，在野整合瀕臨破局。柯文哲重申「要推最強組合」，國民黨總統參選人侯友宜再喊話「團結在野力量，我會等到最後一刻。」郭台銘22日兩度邀約侯友宜、柯文哲會面談合作，因侯另有行程，未能成行。

登記24日截止 3人22日晚未見

距離24日登記截止，時間迫在眉睫，但藍、白、郭在野整合仍然談不攏。郭台銘22日傍晚在臉書公布與侯、柯通話紀錄，指侯友宜前天晚上致電郭，稱郭是他和柯的老大，是最有聲望和能力做整合的桶箍，希望郭見證主持促成「藍白郭」三方會面合作。

依該通話紀錄，郭台銘22日早約侯、柯8時到他家見面，侯原本同意，但侯柯後來都表示，等藍白民調紛爭解決後，三人再公開見面進行整合，柯對郭說：「我和侯兩個拜託你不要登記了，你當公親。」柯隨後上午10時到郭家，柯同意三人有必要在22日之內見面，郭也贊同。

媒體原以為三人22日晚會見面，不過，侯22日傍晚在台南表示，未接獲通知，不知道時間、地點，在這種狀況下他「靜候」，未來若有機會，都希望以公開、透明的方式，往前一起。

國民黨總統參選人侯友宜（圖）22日表示，會等到最後一刻。民眾黨總統參選人柯文哲則...
國民黨總統參選人侯友宜（圖）22日表示，會等到最後一刻。民眾黨總統參選人柯文哲則表示，藍白要合作，就是要推最強勝選組合。（記者劉學聖／攝影）

柯辦發言人戴于文說，沒有特別安排會面規畫，若侯陣營仍糾結在民調細節的討論，將繞回原點，使三方會面淪為空談。

郭台銘、柯文哲22日下午分別由郭副手賴佩霞、柯競選總幹事黃珊珊代至中選會領表；至於登記參選，只剩今明最後兩天。

藍白仍為民調問題交鋒

藍白雙方22日仍為民調問題隔空喊話，黃珊珊婉拒公開檢視九份民調，強調科學就是科學，同樣數據重新檢視不會有不同結果，只是把彼此的爭執點放大在媒體前。

侯競辦發言人黃子哲說，藍白合作六點共識，國民黨是放棄政黨實力比較，才使柯同意若雙方誤差範圍內，採計「侯柯配」得點，但九份民調有三份從「擱置」變「排除」，爭議未解，希望回歸六點聲明，讓科學說話，籲柯找回初心。

柯重申推最強勝選組合

柯文哲22日受訪重申，既然要合作，就是要推最強勝選組合，並稱美國方面也問他，但他告訴對方，「台灣是一個充滿驚奇的島嶼，還有兩天的時間，不要緊張」。黃珊珊22日深夜在臉書貼文：「柯文哲將以台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底，這句話應該很清楚！」她更在留言區問道：「有人看不懂嗎？」

國民黨總統參選人侯友宜22日表示，會等到最後一刻。民眾黨總統參選人柯文哲（圖）則...
國民黨總統參選人侯友宜22日表示，會等到最後一刻。民眾黨總統參選人柯文哲（圖）則表示，藍白要合作，就是要推最強勝選組合。（記者季相儒／攝影）

侯友宜喊話，「最後一哩路是否要走完，還是要看柯文哲的一念之間」，如果走完民調，就很清楚誰正誰副，大家一起照著六點聲明往下走，就可團結所有在野力量，「柯文哲要不要，就是一句話」，他會等到最後一刻。

柯文哲 民調 郭台銘

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