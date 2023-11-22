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日著名觀光區出現台灣桃園3D廣告 她喊羞恥：快撤

聯合新聞網／ 即時報導
擷自黃瓊慧臉書
擷自黃瓊慧臉書

日本新宿車站向來是國際觀光客經常到訪的著名觀光區，民進黨桃園市議員黃瓊慧近日發現，位於新宿車站東口的3D廣告，原本的巨大3D貓變成了台灣桃園觀光宣傳廣告，只見畫面中用黃色招牌寫著「台灣桃園」，掛上兩只中式燈籠的下方旁，寫著「歡迎光臨」，片頭還有幾顆巨大粉紅桃子跑出，讓黃瓊慧忍不住在臉書呼籲桃園市政府能不能提早撤除，因為真的看了「很羞恥」。

黃瓊慧昨(21)日在臉書PO出一張在日本新宿車站前的照片，她表示，看到東口在「宣傳台灣」的3D廣告，但她懷疑這真能代表台灣嗎？也讓她同時點名桃園市長張善政，「真的認為這廣告可以吸引日本人到台灣來玩」？

黃瓊慧認為，原本的超可愛巨大化的3D貓貓現在改播桃園的宣傳廣告，「讓我默默覺得很羞恥！希望檔期到了能快點撤下來，少一個人看見就少丟臉一次」。

黃瓊慧認為，在經濟效益上，由於這裡是廣告投放的一級戰區，是以秒計價的，該廣告檔期至12月3日撤除，一小時內播送兩次，該廣告標案共花費桃園市政府逾一千萬的預算。

黃瓊慧透露，也有眼尖網友發現，桃園這個宣傳廣告設計，黃色框邊招牌似乎也與台灣的君悅排骨招牌類似。

其他網友則留言表示：「乍看還以為是在宣傳台灣第一家鹽酥雞」、「為什麼我看起來，感覺很像櫥窗女郎的味道？」、「不懂基礎配色美學，可以從12色相環開始啊」、「看完都不敢來了」、「要用可愛的東西吸引日本人的目光啊！」

日本 觀光 臉書

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