協商前晚內幕曝光 陳文茜「有人在刻意破壞藍白合」

蔡依珊上Yahoo TV節目「茜問」作客。(圖／Yahoo TV提供)

國民黨副主席連勝文 的妻子蔡依珊，在藍白合緊張時刻應邀到陳文茜主持的Yahoo TV節目「茜問」作客，陳文茜直接在節目中犀利問蔡依珊：2014年連勝文與柯文哲 競選台北市長，被柯文哲打敗，恨不恨柯文哲？蔡依珊一秒回答「不會」，當時為了競選，被迫放棄加拿大國籍，柯文哲還有幫忙說話。

近日看到藍白雙方協商卡關，蔡依珊也不小心脫口而出：「希望藍白一定要合」。主持人陳文茜也表達看法，除了肯定前總統馬英九 願意當見證人，出面協商藍白合，對於馬英九基金會執行長蕭旭岑遭受到的壓力，也感到非常心疼，並提及藍白合協商前一晚的內幕。陳文茜說從頭到尾都有人刻意在破壞藍白合，所以才丟出蕭旭岑曾經去大陸，是國台辦指示藍白合的假消息，還好蕭旭岑當天深夜因為擔心住院的母親，不敢關機，所以接到了週刊的求證電話，才能夠立刻做出回應，不然隔天又會被假新聞鋪天蓋地淹沒。

蔡依珊在節目中特別自備了很多問題，來請教陳文茜，蔡依珊說2014年，連勝文參選台北市長，她被迫放棄加拿大國籍，她想問文茜，如果是她會放棄嗎？陳文茜則回答，如果連勝文不幸是娶到她，她不會放棄，但因為蔡依珊形象是賢妻，所以在當時的狀況，只能為先生犧牲。節目最後，蔡依珊還自曝有了第三個小孩！原來是一隻才兩個月大的法鬥叫憨憨，她說憨憨長得很像法鬥界的劉青雲，為家裡帶來很多歡樂。