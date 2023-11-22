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連勝文：侯友宜已極度退讓 盼柯文哲以天下蒼生為念

記者江婉儀／新北即時報導
國民黨副主席連勝文(左二)與新北市議員江怡臻、陳偉杰、戴湘儀、王威元、呂家愷等人，今天陪同立委參選人蔣欣璋到新北市選委會登記參選。(記者江婉儀／攝影)
國民黨副主席連勝文(左二)與新北市議員江怡臻、陳偉杰、戴湘儀、王威元、呂家愷等人，今天陪同立委參選人蔣欣璋到新北市選委會登記參選。(記者江婉儀／攝影)

外界持續關注藍白合進度，國民黨副主席連勝文表示，國民黨總統參選人侯友宜為了台灣這塊土地跟人民，已經極度忍讓、退讓，希望柯文哲還是以天下蒼生為念，不要錯失啟動台灣第三波政治改革的契機。

連勝文與新北市議員江怡臻、陳偉杰、戴湘儀、王威元、呂家愷等人，今天陪同立委參選人蔣欣璋到新北市選委會登記參選，談及藍白合看法，連勝文表示，侯友宜甚至願意用大眾普遍能理解且客觀的方式，讓民調專家決定輸贏，就算結果是他當副手也接受，這已經是侯退讓的最大極限。

連勝文也對柯文哲喊話，要柯想想，是否想像由民進黨新潮流完全鯨吞蠶食台灣，會是什麼悲慘狀況，希望柯文哲跟侯友宜同樣作為歷史的開創者，面對歷史的關鍵時刻做出正確的決定，大家合作百分百一定贏，既然有贏的方法，就不要去想失敗的作法，這不符合百分之60人民的期待。

連勝文說，從第一天開始，國民黨對於在野黨合作就抱持很大的善意，沒有口出惡言也沒有改變立場，也一直嘗試用各種方法，兼顧到其他在野黨政治領袖需要跟支持者想法，已經盡量容忍讓步，最重要是為了台灣才這樣做，否則沒有人要忍辱負重，也沒有人需要委屈，會這樣做是為了這塊土地的未來，出於這樣的苦心，不管是中常會延期或是其他作法，都是為了台灣不是，為了自己。

被問及是否覺得柯文哲自己毀約背信，連勝文說，如果柯文哲不希望台灣淪為被民進黨一黨一派荼毒，就必須做出正確的判斷，與國民黨共同合作，促成台灣第三波民主改革才是歷史的關鍵時刻，才是一個真正有勇氣、魄力遠見的政治家做的事情。

國民黨副主席連勝文(後排左二)與新北市議員江怡臻、陳偉杰、戴湘儀、王威元、呂家愷...
國民黨副主席連勝文(後排左二)與新北市議員江怡臻、陳偉杰、戴湘儀、王威元、呂家愷等人，今天陪同立委參選人蔣欣璋到新北市選委會登記參選。(記者江婉儀／攝影)
國民黨副主席連勝文(中)接受媒體聯訪。(記者江婉儀／攝影)
國民黨副主席連勝文(中)接受媒體聯訪。(記者江婉儀／攝影)

連勝文 柯文哲 國民黨

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