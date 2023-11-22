侯友宜：藍白整合一定要公開透明 會等柯文哲到最後一刻
國民黨總統參選人侯友宜22日到台南市造勢，爭取選民支持。針對藍白合仍未解，侯友宜強調，自己會等柯文哲到最後一刻，等走完民調就很清楚誰正、誰副，民調爭議問題「就看柯文哲一念之間」。至於今晚是否會與郭台銘及柯文哲會面，侯說，沒有接到通知，他會「靜候」希望用公開透明的方式團結在一起。
侯友宜被問及，若藍白不合有無副手對象？侯表示，民眾黨自己曾說過，在民調專家討論尚未有結論之前，後續還是要再進行討論，對於民調爭議問題，民眾黨認為最後的那一哩路是否要不要把它走完，還是要看柯文哲的一念之間。
侯友宜強調，如果走完民調，就很清楚誰正、誰副，大家就一起照著之前的六點聲明往下走，就可團結所有在野力量，所以「柯文哲要不要，就是一句話」，他會等到最後一刻。
媒體提問，今晚或明天是否會和柯文哲及郭台銘會面，侯友宜說，今晚還沒接到通知，尤其他現在人在台南，都還沒上台講話，真的還不知道時間、地點，在這種狀況下他「靜候」，未來有什麼機會，都希望用公開透明的方式大家團結在一起。
郭台銘在臉書曝光三方私下會談，媒體詢問是否有勸退郭台銘說法？侯友宜說，他在電話中清楚向郭台銘表示，藍白整合一定要經過公開、透明，由專家審視後，三人才在公開場合會面，團結所有力量政黨輪替。稍晚侯友宜致詞結束就返北。
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