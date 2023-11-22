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黃珊珊：柯將以民眾黨總統參選人拚戰到底 夠清楚了吧

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左一）公布台北市前副市長黃珊珊（右二）、前立委黃國昌（右一）名列民眾黨不分區立委名單第一及第二位。（記者季相儒／攝影）
民眾黨主席柯文哲（左一）公布台北市前副市長黃珊珊（右二）、前立委黃國昌（右一）名列民眾黨不分區立委名單第一及第二位。（記者季相儒／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今天下午代表前往中選會領表，外界關注是否代表藍白合破局，黃珊珊今晚突在臉書發文表示，柯文哲將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底，「這句話應該很清楚！」她並在留言區說：「有人看不懂嗎？」

藍白合瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜昨天拋出，建議雙方回到協商桌，在社會大眾面前公開檢視9份民調，全程直播。黃珊珊今天上午婉拒，重申科學就是科學，同樣數據重新檢視不會有不同結果，先看國民黨總統參選人侯友宜陣營怎麼回應再決定下一步。

黃珊珊今天下午代表柯文哲前往中選會領表，今晚在臉書再度強調：「柯文哲將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底，這句話應該很清楚！」

柯文哲辦公室發言人戴于文表示，黃珊珊延續日前造勢活動柯文哲的基調，現階段柯文哲為民眾黨正式提名的總統參選人，在沒有正式與國民黨合作的狀況下，本來就會以此身分參選到底。

據了解，柯文哲明天沒有公開行程，多數時間都會在競選總部進行內部幕僚會議，預料是就藍白合議題動態及登記參選事宜準備與幕僚討論，目前暫無再與鴻海創辦人郭台銘會面的安排，明天也沒有前往中選會登記參選的規畫。

柯文哲 國民黨 侯友宜

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