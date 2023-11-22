黃珊珊：柯將以民眾黨總統參選人拚戰到底 夠清楚了吧

民眾黨主席柯文哲（左一）公布台北市前副市長黃珊珊（右二）、前立委黃國昌（右一）名列民眾黨不分區立委名單第一及第二位。（記者季相儒／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲 競選總幹事黃珊珊今天下午代表前往中選會領表，外界關注是否代表藍白合破局，黃珊珊今晚突在臉書發文表示，柯文哲將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底，「這句話應該很清楚！」她並在留言區說：「有人看不懂嗎？」

藍白合瀕臨破局，國民黨 總統參選人侯友宜 昨天拋出，建議雙方回到協商桌，在社會大眾面前公開檢視9份民調，全程直播。黃珊珊今天上午婉拒，重申科學就是科學，同樣數據重新檢視不會有不同結果，先看國民黨總統參選人侯友宜陣營怎麼回應再決定下一步。

黃珊珊今天下午代表柯文哲前往中選會領表，今晚在臉書再度強調：「柯文哲將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底，這句話應該很清楚！」

柯文哲辦公室發言人戴于文表示，黃珊珊延續日前造勢活動柯文哲的基調，現階段柯文哲為民眾黨正式提名的總統參選人，在沒有正式與國民黨合作的狀況下，本來就會以此身分參選到底。

據了解，柯文哲明天沒有公開行程，多數時間都會在競選總部進行內部幕僚會議，預料是就藍白合議題動態及登記參選事宜準備與幕僚討論，目前暫無再與鴻海創辦人郭台銘會面的安排，明天也沒有前往中選會登記參選的規畫。