柯文哲失聯8小時在幹嗎？黄珊珊：當時都有向主席報告

民眾黨黨主席柯文哲（右）與夫人陳珮琪。（記者林伯東／攝影）

藍白17日民調 專家會議中，雙方因「統計誤差」意見分歧時，曾致電民眾黨總統參選人柯文哲 ，但柯文哲卻失聯八小時，柯文哲說他半夜12點睡了、手機關靜音才沒聽到；妻子陳佩琪則說是她把柯的手機藏枕頭下。不過，柯競辦總幹事黄珊珊上午受訪時，說詞卻有所出入。

上午黄珊珊在回應記者提問時，她說，「當天在民調原則與計算方式有爭議時，其實當時狀況都有和主席（柯文哲）報告，既然沒有共識，就停下來明天再來討論」。

黄珊珊說，「現在同樣的狀況再來討論，當然可以來協商，但還是必須讓雙方支持者接受公平機制，秉持誠意，但還是秉持一貫立場，「科學就是科學」。

對於黄珊珊一席「有爭議時狀況都有向主席報告」，「明天再來討論」，與當初柯失聯、陳佩琪藏手機有所出入。競辦議題組召集人柯志恩說，「聽得很細哦，大家還以為柯的手機藏在枕頭下呢！」

侯競辦發言人錢震宇則說，政治不難，誠信而已。面對藍白合作如此重要大事，柯主席是真的去睡覺、還是故意不接電話，還是誰叫柯文哲不要接電話，「是要相信柯文哲說的，還是相信黃珊珊說的？還是民眾黨說的都不能信？」