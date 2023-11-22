柯文哲邀郭台銘任不分區第一名 郭覺受辱 把柯轟出門？

傳柯文哲(左)邀郭台銘(右)任民眾黨不分區第一名，郭台銘覺受辱拒絕。(本報系資料照片)

民眾黨昨公布不分區名單，並未如外界揣測有鴻海創辦人郭台銘 的人馬入列，而郭台銘的副手搭檔賴佩霞 ，昨天則去中選會領表，似乎「柯郭合」已走到盡頭。據了解，民眾黨主席柯文哲 前天深夜曾赴郭家，邀請郭台銘列民眾黨不分區第一名，但郭台銘認為被羞辱，兩人不歡而散，最終導致「柯郭合」破局。對此，柯文哲辦公室主任周榆修今天下午回應記者稱「沒有此事」。

決定以用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底的柯文哲，副手搭檔遲遲未宣布，民眾黨不分區名單公布也一拖再拖，一度傳出，柯文哲是為了「柯郭合」釋出善意，打算讓賴佩霞改搭檔自己的參選，並在民眾黨不分區中讓出幾席給郭家軍。

據了解，最近幾天頻繁出入郭家的柯文哲，在前天深夜再次到郭家拜訪，正式提出邀請賴佩霞代表郭台銘與他搭檔參選正副總統，並將郭台銘名列民眾黨不分區第一名，還比照這屆立委的高虹安模式，另外再給郭家軍幾個不分區席次，好促成「柯郭合」，正式跟國民黨分道揚鑣，要走自己的路。

消息人士說，柯文哲萬萬沒想到，郭台銘參選總統的意志依舊堅定，原本以為柯文哲的造訪會讓「柯郭合」會演變成「郭柯配」，但在聽到柯文哲將他列在民眾黨不分區名單後，認為這如同之前國民黨秘書長黃健庭稱的Ｂ計畫，要將他列為不分區一般，根本是在羞辱他，讓兩人的談話不歡而散，柯文哲甚至是被郭台銘趕出郭家。

消息人士說，如果一切都依照柯文哲的盤算，昨天郭台銘就會出現在柯文哲的競選總部，正式宣告「柯郭合」，但柯文哲的提議不但被郭台銘拒絕，郭台銘昨天更由賴佩霞代表赴中選會領表，形同告訴柯文哲，如果不是「郭柯配」，雙方也不用再談了。