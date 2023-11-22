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黄珊珊嗆「盟友變敵人」侯辦：天啊我們多自我克制

記者侯俐安／台北即時報導
柯辦總幹事黃珊珊點名侯競辦發言人黃子哲(左)，屢在節目上喊「破局民眾黨要負最大責任」，她說自己不認同這種「把盟友當敵人」的做法。黃子哲下午回應。(記者侯俐安／攝影)
柯辦總幹事黃珊珊點名侯競辦發言人黃子哲(左)，屢在節目上喊「破局民眾黨要負最大責任」，她說自己不認同這種「把盟友當敵人」的做法。黃子哲下午回應。(記者侯俐安／攝影)

藍白協商瀕臨破局，柯辦總幹事黃珊珊台灣時間22日上午點名侯友宜競選辦公室發言人黃子哲，屢在節目上喊「破局民眾黨要負最大責任」，她說自己不認同這種「把盟友當敵人」的做法。黃子哲下午回應，過去一個月，民眾黨稱「侯一定要當正的，去死吧！」、「半罐砒霜也會死」、「把恁爸(台語，意指你爸)當成肖仔(台語，意指瘋子)」，到底是誰在惡言相向？

「黄珊珊真是讓我受寵若驚」，對於一早被黄珊珊點名「把盟友當敵人」，黃子哲拿出匯流民調所做「藍白整合破局誰的責任較大？」調查，結果顯示34.1％認為柯文哲責任較大，30.2％是侯友宜、35.7％未表態。他說，在藍白合過程中，侯陣營包含侯市長都充滿誠意、善意，可以是「忍辱負重」。

黃子哲說，黄珊珊說都是侯辦在攻擊他們，但請大家回憶藍白合的過程中，「天啊！我們多我自我克制啊！」他反批，到底過去是誰在惡言相向，甚至反覆無常？民眾黨在內部指控侯友宜「一定要當正的，去死吧！」、「讓侯友宜來選，也選不上」、「喝了半罐砒霜也會死」，甚至是柯說「把恁爸當成肖仔」。

「黄珊珊妳是不是誤解了，你要指控的對象不是我們，是妳們自己啊」，黃子哲說，「我本將心照明月」，至於下一句（奈何明月照溝渠），「還沒有完結篇，我不想講。」但侯已經有講過，「等柯市長到最後」。

黃子哲說，「政治不難，誠信而已」，與其說是「讓6％」，不如回歸到「要6點」，回到六點協議共識；他說，為何不把最後一哩路完成呢？這件事情不要半途而廢，讓科學說話很難嗎？呼籲柯文哲找回初心，對歷史負責。

侯友宜 柯文哲 民調

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